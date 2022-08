Korzyści wynikające z dokładnego testowania oprogramowania

Czy testowanie oprogramowania jest niezbędne? Na czym polega testowanie automatyczne? Gdzie szukać specjalistów od testowania oprogramowania?

Na szczęście, jeżeli pojawiła się konieczność przeprowadzenia testów oprogramowania lub aplikacji internetowych, zawsze można skorzystać z pomocy specjalistów. Wybierając współpracę z firmą, która od lat świadczy usługi polegające na testowaniu oprogramowania można mieć pewność, że wychwycone zostaną wszystkie błędy i nieprawidłowości, co pozwoli lepiej dopracować produkt.

Czy testowanie oprogramowania jest niezbędne?

Tester oprogramowania może wykryć wiele luk i braków, co przekłada się na zapewnienie wyższej jakości oprogramowania. W tym celu przeprowadzane są między innymi testy akceptacyjne. Do tego dochodzi testowanie statyczne. Testerzy oprogramowania mogą również sprawdzić, czy oprogramowanie działa prawidłowo na różnych konfiguracjach sprzętowych.

Na czym polega testowanie automatyczne?

Dużym ułatwieniem pracy testera są testy automatyczne. Pozwalają one szybko przeprowadzić wiele powtarzalnych zadań, a następnie porównać otrzymane wyniki z początkowymi założeniami. Oczywiście pomimo przeprowadzenia takich testów trzeba też upewnić się, że oprogramowanie działa zgodnie z założeniami. Pomocne są również testy użyteczności. Jak widać bez odpowiednich narzędzi, wiedzy i doświadczenia trudno jest tak naprawdę sensownie przetestować jakiekolwiek oprogramowanie. Nic więc dziwnego, że firmy coraz częściej zatrudniają do tego specjalistów.

Gdzie szukać specjalistów od testowania oprogramowania?

Zróżnicowane testy dają firmie szansę na to, aby mogła na spokojnie wprowadzić wszystkie niezbędne poprawki, zanim oprogramowanie trafi do klientów końcowych. To natomiast może przesądzić o tym, czy klienci będą zadowoleni z takiego rozwiązania, czy też nowy program nie spełni ich oczekiwań.