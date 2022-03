Kosmetyki do brody - jakie wybrać, by prawidłowo pielęgnować brodę?

1. Kosmetyki do brody - zacznij od szamponu

Gdy rozpoczęła się moda na tzw. drwala, wiele osób sądziło, że panowie pozbędą się zarostu jeszcze szybciej, niż go zapuścili. Dziś wiemy już, że to nieprawda, a zadbana broda nadal uchodzi za jeden z najatrakcyjniejszych trendów u mężczyzn, nie tylko w Polsce. Jednak zapuszczanie jej i prawidłowa pielęgnacja zarostu potrafią być kłopotliwe. Można to porównać do dbałości o bardzo niesforne kobiece włosy. A zatem co robić, by uzyskać atrakcyjny, męski zarost?

1. Kosmetyki do brody - zacznij od szamponu

Wypielęgnowany zarost to niewątpliwa ozdoba każdego mężczyzny. Ale warto pamiętać, że działa to w obie strony. Zaniedbany zarost wcale nie dodaje uroku. Może za to dodawać lat, prezentować się bardzo niechlujnie i nieatrakcyjnie. Jeśli chcesz zadbać o wygląd swojej brody i kompletujesz właściwe kosmetyki do brody, zacznij od zakupienia szamponu. Dlaczego?

Bez specjalnego szamponu nie można mówić o odpowiedniej pielęgnacji brody. Wielu mężczyzn popełnia błąd, stosując ten sam szampon do mycia włosów i zarostu. Trzeba podkreślić, że w obu przypadkach mamy do czynienia z innym typem włosa, a zarost na twarzy potrzebuje więcej troski i uwagi od włosów na głowie. Włosy na brodzie są grubsze i twardsze. Jeśli umyjemy je zwykłym szamponem, dalsze zabiegi pielęgnacyjne także nie przyniosą pożądanych rezultatów.

Warto też pamiętać, że zarost jest jeszcze bardziej narażony na czynniki zewnętrzne, niż włosy. Np. gdy mężczyzna je posiłek czy zakłada maseczkę, jego włosy nie "ucierpią", ale jego broda już tak. Zewnętrzne czynniki szkodliwie wpływają na strukturę włosa. Brodzie można także zaszkodzić poprzez zgubne nawyki - drapanie jej czy też palenie papierosów. To wszystko może prowadzić do osłabienia zarostu i nadmiernej łamliwości. Dlatego tak ważne jest, by zainwestować w specjalne szampony do pielęgnacji brody. Szampon to kosmetyk, po którego użyciu broda będzie odżywiona, zmiękczona i przyjemna w dotyku.

2. Odżywki do brody - pielęgnacja

Szampon to pierwszy etap w odpowiedniej pielęgnacji brody. Następnym krokiem jest porządna odżywka, która pomoże zniwelować problem przetłuszczania lub suchości brody. Oczywiście pielęgnacja brody może się obejść bez odżywki i należy wspomnieć, że ma ona działanie podobne do szamponu. Jednakże zawiera więcej substancji aktywnych, przez co pielęgnacja brody staje się jeszcze bardziej efektywna.

Specjalna odżywka to dobry pomysł szczególnie wtedy, gdy masz problemy z ogólną kondycją zarostu i chcesz szybko "reanimować" swoją brodę, przywracając jej atrakcyjny wygląd.

3. Pozostałe kosmetyki do brody

Pielęgnacja zarostu to różne kosmetyki, coś więcej, niż tylko szampon i odżywka. Warto zwrócić uwagę na olejki do brody (np. Oil Can Grooming) oraz balsamy. Te pierwsze pozytywnie wpływają nie tylko na zarost, ale i cerę. Zatem warto je stosować w celu nawilżenia.

Niewątpliwą zaletą olejków jest to, że docierają w trudno dostępne miejsca. Z pewnością będzie to zatem wybór, który szczególnie docenią panowie z bardzo gęstym i długim zarostem. Ten rodzaj kosmetyku to także czysta przyjemność ze względu na zapach, jaki posiadają olejki (warto poszukać swojego ulubionego zapachu, który będzie sprawiał przyjemność).

Z kolei balsam do brody dzięki swojej konsystencji pomaga ujarzmić niesforne włosy i jeszcze lepiej ułożyć starannie przystrzyżony zarost. Niektóre balsamy mogą też nadać zarostowi blasku, przez co prezentuje się on jeszcze lepiej (trzeba uważać, żeby z tym nie przesadzać).

Skoro mowa o stylizacji brody i zastanawiasz się czego potrzebujesz, by osiągnąć wymarzony efekt, nie sposób pominąć wosku. To kosmetyk, z którego wąsy broda na pewno będą zadowolone. Nawet te najbardziej wymagające. Używając wosku, wystylizujesz zarost na wiele godzin.

Należy podkreślić, że prawidłowa pielęgnacja zarostu to nie tylko kosmetyki, ale i odpowiednie akcesoria. Podstawą jest oczywiście szczotka (kartacz) dobrej jakości.

4. Pielęgnacja a zapuszczanie zarostu

Łamliwość, brak nawilżenia, uszkodzenia - brak pielęgnacji to narastające problemy z kondycją brody. Dlatego zarówno w przypadku włosów na głowie, jak i zarostu na twarzy, tak istotne jest, by wybierać kosmetyki z odpowiednim składem i umiejętnie je stosować. Jednakże nie samymi kosmetykami człowiek żyje... Jeśli zależy Ci na zapuszczeniu zarostu i zaczynasz tracić cierpliwość, przyjrzyj się nie tylko swoim nawykom pielęgnacyjnym, ale i swojej diecie i jakości snu. Żeby zapuścić brodę będziesz potrzebował co najmniej od czterech do sześciu miesięcy.