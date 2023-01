Koszt budowy domu 2022 – na jakie wydatki się przygotować?

Ile kosztuje dom w stanie surowym zamkniętym w 2022 roku?

Wskazanie dokładnych kosztów budowy domu nie jest możliwe – powodem są zmieniające się ceny materiałów budowlanych i koszty robocizny. To właśnie sprawia, że wielu inwestorów musi korygować założenia dokonane na etapie wyboru projektu domu. Z drugiej strony wskazówką dla osób planujących budowę domu mogą być orientacyjne kosztorysy sporządzane przez biura architektoniczne.

Przykład: W IV kwartale 2022 r. budowa parterowego domu o metrażu 100 mkw. do stanu surowego zamkniętego oznacza wydatek minimum ok. 218 000 zł netto. Na tę cenę składają się:

postawienie ścian nośnych,

wykonanie stropów,

zrobienie schodów,

wykonanie stolarki zewnętrznej,

przygotowanie konstrukcji i pokrycie dachu.

Przyjmowanie minimalnego kosztu to scenariusz bardzo optymistyczny. Aby uniknąć zaskoczenia, wskazane jest uwzględnienie w planach co najmniej średnich cen. W IV kw. 2022 r. średni koszt wybudowania domu o powierzchni 100 mkw. w stanie surowym zamkniętym to ok. 252 000 zł netto (do tej kwoty należy jeszcze doliczyć podatek).

Ile kosztuje wykończenie domu w 2022 roku?

Stan surowy zamknięty oznacza tyle, że w budowanym domu jednorodzinnym można przystąpić do robót wykończeniowych. Koszt ich wykonania jest uzależniony od tego, czy inwestor zdecyduje się przeprowadzić poszczególne prace samodzielnie, czy też zaangażuje do tego fachowców.

W IV kwartale 2022 r. roboty wykończeniowe w parterowym domu jednorodzinnym o powierzchni 100 mkw. kosztują:

minimum ok. 25 000 zł netto – w przypadku systemu gospodarczego,

minimum ok. 136 000 zł netto – gdy inwestor zdecyduje się zatrudnić profesjonalistów.

Do podanych sum trzeba jeszcze dodać koszt wykonania instalacji w budynku. Tu – podobnie jak podczas szacowania kosztów poprzednich etapów budowy domu – można przyjąć kwoty minimalne lub uśrednione. W ostatnim kwartale 2022 r. wykonanie instalacji w domu o wskazanym metrażu kosztuje minimum ok. 43 000 zł netto.

Budowa czy zakup domu – co opłaca się bardziej?

Wysokie i wciąż rosnące koszty budowy domu jednorodzinnego powodują, że część osób rozważa inną opcję – zakup gotowego domu. Do wyboru są nieruchomości z rynku wtórnego i pierwotnego (od deweloperów). Czy takie rozwiązanie jest korzystne?

Gotowe domy na sprzedaż w Lublinie – zalety i wady:

po stronie zalet trzeba wskazać brak konieczności monitorowania cen materiałów budowlanych i stawek fachowców oraz cyklicznego aktualizowania kosztorysu,

plusem zakupu gotowego domu jest też możliwość natychmiastowego wprowadzenia się do niego – w przypadku nabycia nieruchomości wykończonej i w pełni umeblowanej,

główną wadą jest ograniczona możliwość wprowadzenia zmian – nie jest to rozwiązanie dla osób o sprecyzowanej wizji idealnego domu jednorodzinnego, które nie planują kompromisów.

Czy zakup domu to rozwiązanie korzystniejsze niż jego budowa? To kwestia indywidualna. Poza kosztami trzeba też uwzględnić ostateczny rezultat – na rynku zarówno pierwotnym, jak i wtórnym inwestor może po prostu nie znaleźć nieruchomości spełniającej jego oczekiwania