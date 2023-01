Kraje zachodu pomysłem na tegoroczne ferie

Atrakcje w Niemczech

Naszą podróż zaczynamy od naszego zachodniego sąsiada. Niemcy, bo o tym kraju mowa, obfitują w wiele urokliwych miejsc, które warto odwiedzić. Spodoba się tu zarówno miłośnikom historii, sportu, jak i przyrody.

Zamek Neuschwanstein – poczuj się jak w bajce

Zamek Neuschwanstein (południowa Bawaria) to jeden z najczęściej fotografowanych zabytków w Niemczech. Wybudowany nad przełomem rzeki Pöllat w 1869 roku na polecenie bawarskiego króla Ludwika II stał się symbolem romantycznej architektury oraz tragicznego losu swojego właściciela.

Niemieckie Alpy – dla miłośników sportów zimowych

Jesteś miłośnikiem narciarstwa? Nie musisz jechać do Austrii lub Włoch, by przeżyć niesamowitą przygodę na narciarskich stokach Alp. Bawaria to stolica sportów zimowych w Niemczech. To tutaj znajduje się najwyższy szczyt kraju – Zugspitze (2962 m n.p.m.) oraz kurorty znane z konkursu w skokach narciarskich Garmish Partenkirchen (Ga-Pa) i Obersdorf. Ga-Pa to uzdrowisku leżące u stóp lodowca, które oferuje turystom wiele atrakcji rekreacyjnych i sportowych.

Atrakcje w Belgii

Spa – kurort odwiedzany przez arystokratów i polityków

Spa to kurort popularny już od XIV wieku. Obecnie znany jest ze źródeł termalnych i wody mineralnej. Jeśli jesteś fanem książek Agaty Christie zapewne wiesz, że to właśnie w tym mieście urodził się słynny detektyw Herkules Poirot. Nieopodal tego miasta wybudowano tor Formuły 1 Spa-Francorchamps.

Antwerpia – dla miłośników muzeów i lokalnej kuchni

Do największych atrakcji w Antwerpii można zaliczyć m.in. gotycką katedrę, słynny ratusz, dom Rubensa, słynne zoo, a także muzeum aan de Stroom. Oprócz tego można tam skosztować lokalnej kuchni w najlepszych restauracjach.

Czy wiesz, że możesz podróżować busem do Belgii z adresu na adres? To zdecydowanie najwygodniejsza i najbezpieczniejsza forma transportu.

Atrakcje w Holandii

Planujesz wyjazd na ferie do Holandii? Przewóz osób do Holandii umożliwiają także busy z adresu na adres (https://bhtransport.pl/busy-do-holandii/).

Wiatraki w Kinderdijk

Kinderdijk to miejscowość położona zaledwie 15 kilometrów od Rotterdamu. To tam znajdują się wpisane na listę UNESCO słynne holenderskie wiatraki z połowy XVIII wieku.

Haga – dla miłośników zabytków i sztuki

Muzeum Mauritshuis to obowiązkowy punkt programu dla miłośników sztuki. W pałacyku można podziwiać kolekcję 841 obrazów takich mistrzów pędzla jak: Rembrandt czy Vermeer. Natomiast w samym mieście warto odwiedzić Stary Ratusz z XVI-wieku, tamtejsze kościoły oraz interaktywny park miniator Madurodam.

Serowym szlakiem...

Spędzając czas w Holandii warto skosztować tamtejszych słynnych serów. W tym celu wyruszmy do holenderskiej gminy Beemster. To stamtąd pochodzi ser Beemster Polder. Drugim miastem słynącym z serów jest miasto Gouda. Tamtejszy, znany również w Polsce ser produkowany był już w XII wieku.

Poznałeś już kilka atrakcji Niemiec, Belgii i Holandii. Teraz zastanówmy się nad tym jak wrócić z naszego wyjazdu do Polski. Dobrym pomysłem na powrót z ferii będą busy do Polski.