Kredyt gotówkowy – co warto wiedzieć o oprocentowaniu?

Kolizja na drodze z Puław do Żyrzyna. Dwie osoby w szpitalu

Na drodze wojewódzkiej nr 824 doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów. Kierującą i pasażerkę z citroena pogotowie zabrało do szpitala w Puławach. Ruch we Wronowie odbywa się wahadłowo.