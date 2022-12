Kredyt gotówkowy – jakie są wymagania, by go otrzymać?

Co to jest kredyt gotówkowy?

Kredyt gotówkowy to rodzaj zobowiązania, który możesz uzyskać w banku, gdy potrzebujesz dodatkowych pieniędzy. Jak sama nazwa wskazuje, jest to rodzaj kredytu, który otrzymujesz w gotówce. Oczywiście obecnie dla ułatwienia kredyty gotówkowe wypłacane są kredytobiorcom w formie przelewu na konto bankowe. Niemniej jednak w przypadku takiego kredytu uzyskujesz dostęp do środków, które możesz przeznaczyć na dowolny cel. Nie ma przy tym znaczenia, czy są to wymarzone wakacje, remont, czy inne mniej lub bardziej planowane wydatki.

Jedną z największych zalet kredytu gotówkowego jest to, że stosunkowo łatwo jest go uzyskać w porównaniu z innymi rodzajami kredytów. Zwłaszcza jeśli pożyczana z banku kwota nie jest szczególnie wysoka.

Nie oznacza to jednak, że kredyt gotówkowy otrzymasz od ręki. Jakie zatem warunki stawia bank potencjalnym kredytobiorcom?

Co bank wymaga przed udzieleniem kredytu?

Zacznijmy od tego, że aby starać się o kredyt, musisz być osobą pełnoletnią. Poza tym musisz mieć odpowiednią zdolność kredytową, historię kredytową oraz musisz złożyć w banku wymagane dokumenty. Przyjrzyjmy się tym kwestiom bliżej.

Jakie dokumenty musimy dostarczyć do banku, aby uzyskać kredyt gotówkowy?

Podstawą udzielenia kredytu gotówkowego przez bank jest wniosek kredytowy. To w nim podajesz kwotę, jaką chcesz otrzymać oraz okres, w jakim zamierzasz spłacić zaciągnięte zobowiązanie. Do tego bank będzie potrzebował dokumentu, którym potwierdzisz swoją tożsamość. Natomiast pozostałe dokumenty, które będziesz musiał dostarczyć do banku, zależą już od samego banku i kwoty, o jaką wnioskujesz. Ogólnie rzecz biorcą, formalności będzie tym mniej, im mniejszą kwotę kredytu chcesz otrzymać. Poza tym klienci danego banku są na uprzywilejowanej pozycji, ponieważ wiele informacji potrzebnych bankowi, znajduje się w historii transakcji związanej z kontem osobistym.

Niemniej jednak starając się o kredyt gotówkowy, musisz liczyć się z tym, że zostaniesz poproszony o dostarczenie do banku również:

zaświadczenia o zarobkach ze swojego miejsca pracy,

wyciągu z konta za okres 3-12 miesięcy,

zgody współmałżonka, jeśli nie macie rozdzielności majątkowej,

umowy poręczenia lub dokumentu zabezpieczającego zaciągane zobowiązanie.

Jeśli zamierzasz starać się o kredyt gotówkowy w danym banku, dowiedź się najpierw, jakie dokumenty będziesz musiał przygotować. Dzięki temu unikniesz sytuacji, w której bank odrzuci twój wniosek kredytowy ze względów formalnych.

Co to jest zdolność kredytowa?

Zdolność kredytowa jest kluczowa, jeśli starasz się o kredyt. Jest to wskaźnik, na podstawie którego bank ocenia, czy jesteś w stanie spłacić kredyt w przewidzianym do tego terminie. O twojej zdolności kredytowej decydują takie czynniki jak:

uzyskiwany dochód oraz jego źródło,

miesięczne koszty utrzymania,

aktualny stan zadłużenia,

twój wiek, stan cywilny, liczba osób na utrzymaniu, wykształcenie, status majątkowy, staż pracy, wykonywany zawód,

historia kredytowa, czyli to, czy spłacałeś swoje dotychczasowe zobowiązania w terminie.

Im lepsza jest twoja zdolność kredytowa, tym większy kredyt gotówkowy możesz uzyskać. Z drugiej strony, zawsze możesz wydłużyć okres kredytowania, co pozwoli ci na wzięcie wyższego kredytu przy gorszej zdolności kredytowej.

Nie da się ukryć, że uzyskanie kredytu gotówkowego wiąże się z wieloma formalnościami. Jednak im lepiej się do tego przygotujesz, tym krócej potrwa cały proces, a ty szybciej otrzymasz niezbędną gotówkę. Z tego względu zawsze zawczasu sprawdź, jakie dokumenty powinieneś dostarczyć do banku wraz z wypełnionym wnioskiem kredytowym.