Kredyt hipoteczny w Banku Millenium - sprawdzamy, kiedy bank może odmówić jego przyznania

Kredyt hipoteczny w Millenium - główne wyróżniki oferty

Ze względu na swoją popularność, wiele osób, które marzą o własnym domu lub mieszkaniu, często decydują się na złożenie wniosku kredytowego właśnie w tym banku. W sieci można znaleźć wiele informacji o tym, że Millenium oferuje trzy poziomy marż, co dla osób, które chcą szybko mieć swoją nieruchomość, stanowi spory atut.

Maksymalny okres kredytowania w tej instytucji finansowej to 35 lat. Jak informuje serwis, będący bazą wiedzy na tematy związane z kredytami (BlogKredytowy.pl), w tym okresie uwzględnia się również okres budowlany lub fakultatywną karencję w spłacie kapitału. Bank daje dwa lata na budowę domu oraz na zakup nieruchomości od dewelopera.

Maksymalny wiek kredytobiorcy w momencie spłaty ostatniej raty to 75 lat. Nie oznacza to jednak, że Bank Millennium przyzna hipotekę każdej starszej osobie. Zgodnie z rekomendacją Komisji Nadzoru Finansowego, przed podjęciem decyzji bank zobligowany jest do uwzględnienia spadku dochodów wynikającego z przejścia na emeryturę kredytobiorcy. W praktyce oznacza to, że należy dysponować naprawdę słusznymi dochodami, gdyż przekroczenie wieku emerytalnego będzie wiązało się z dość mocną korektą.

Kredyt hipoteczny w Millenium - kiedy bank może odmówić?

Mimo tego, że instytucja uchodzi za przyjazną dla klientów, to - tak samo, jak inne banki - czasem może wydać decyzję odmowną. Istnieje szereg czynników, które mogą zaważyć na tym, że będziemy musieli zrewidować swoje plany na przyszłość.

Kluczowe jest oczywiście kryterium dochodu. Mówiąc wprost, w oczach banku trzeba mieć zdolność kredytową, która dla każdego przypadku wyliczana jest indywidualnie. Bardzo ważny jest też procentowy wkład własny, który nie powinien być niższy niż 10-20% łącznej wartości inwestycji.

Nawet jeśli spełniamy kryterium dochodowe i mamy zabezpieczone środki na wkład własny, to nie oznacza to, że bezproblemowo uzyskamy kredyt hipoteczny w Millenium. Ważna jest też nasza formuła zatrudnienia. Można powiedzieć, że system bankowy w Polsce faworyzuje osoby, które są zatrudnione na umowę o pracę na czas nieokreślony oraz działających przez co najmniej dwa lata przedsiębiorców.

Na dziś dzień można odnieść wrażenie, że idealny kredytobiorca to osoba o stabilnej sytuacji finansowej, dochodzie mieszczącym się w okolicach średniej krajowej i 20% wkładzie własnym, licząc od całościowej kwoty inwestycji. Niestety, ale niewiele osób może poszczycić się takimi „osiągnięciami”.

Bank może odmówić kredytu z co najmniej kilku względów. Jeśli pracujemy na umowie zawartej na czas określony lub jesteśmy na zleceniu, to nasze szanse na hipotekę sukcesywnie spadają. W niezbyt dobrej pozycji negocjacyjnej są też młodzi przedsiębiorcy, którzy działają na rynku krócej niż dwa lata, a na dodatek ich firma nie generuje odpowiednio wysokich zysków.

Jeśli mamy 20% wkładu własnego to możemy ubiegać się o kredyt hipoteczny w Millenium, ale jeśli mamy mniej funduszy, to weryfikacja banku może być dla nas trudniejsza. Nawet jeśli osoba sprawdzająca wniosek wyrazi zgodę, to i tak dostaniemy wyższe oprocentowanie niż wszyscy ci, którzy zabezpieczyli sobie wcześniej wyższy wkład.

Kredyt hipoteczny w Millenium a historia kredytowa

Ważna, a często pomijana kwestia, która w tym samym stopniu dotyczy na przykład ofert leasingowych czy hipoteki, to nasza historia kredytowa. Dość częstą praktyką ze strony banku jest to, że podczas pierwszego skanowania naszych danych, weryfikuje nas algorytm.

Zwykle sprawdza on nasze dane w głównych bazach kredytowych, w tym w BIK-u. Ocena wyrażona jest w skali punktowej, gdzie 100 to maksymalna wartość, a 0 to w zasadzie brak możliwości uzyskania kredytu hipotecznego. Być może część osób zaskoczę, ale scoring BIK nie ma większego znaczenia. Liczy się terminowość spłaty, opóźnienia do 30 dni są akceptowane, powyżej w zależności od długości, częstotliwości i ich skali. Mimo tego, że różne banki mają w zakresie analiz BIK różną politykę. Aby sprawdzić możliwości w tym zakresie polecam kontakt ze specjalistą.

Co wpływa na jego obniżenie? Przede wszystkim, nietrzymanie się terminów spłat naszych zobowiązań. Jeśli zalegamy innemu bankowi jakąś kwotę, a termin spłaty przekroczy określony czas, to może zostać wysłany alert do BIK, który z kolei obniży nasz rating. Tym samym, nawet jeśli zapomnimy o jakiejś racie, która wynosi zaledwie parędziesiąt złotych miesięcznie, może to zaważyć na naszym ratingu, a więc i ocenie kredytowej.

Z tego samego względu zawsze warto upewnić się, że nie jesteśmy dodani do rejestrów dłużników. Instytucje bankowe, zanim zdecydują się pożyczyć nam dużej sumy pieniędzy, chcą być pewne, że gotówka powędruje w dobre, godne zaufania ręce. Trudno im się dziwić.

Oznacza to, że aby spełnić wymagania wielu różnych banków, musimy być wiarygodni na kilku kluczowych płaszczyznach. W tym gronie warto wymienić rodzaj zatrudnienia, wynagrodzenie, obciążenia kredytowe oraz wspomnianą wyżej, historię kredytową. Oczywiście, bardzo ważny jest też procentowy wkład własny, jaki możemy wnieść na poczet naszego wymarzonego metrażu