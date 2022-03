Kredyty konsolidacyjne - kiedy takie rozwiązanie będzie opłacalne?

Czym jest kredyt konsolidacyjny?

W największym uproszczeniu konsolidacja kredytów polega na zastąpieniu dotychczasowych licznych zobowiązań finansowych jednym kredytem. Odbywa się to w drodze udzielenia kredytu z przeznaczeniem na spłatę obecnych pożyczek, limitów czy kart kredytowych. Daje to zaciągającemu go kilka podstawowych korzyści:

mniejsze raty miesięczne - kredyty konsolidacyjne udzielane są zwykle na stosunkowo długie okresy czasu; przy jednoczesnym niskim oprocentowaniu powinno to spowodować spadek miesięcznych płatności z tytułu zobowiązań finansowych;

możliwość spłaty i zamknięcia najbardziej kosztownych produktów - w wielu wypadkach agresywny marketing powoduje sięgniecie po stosunkowo drogie rozwiązania finansowe. Konsolidacja umożliwia ich zamknięcie i realne oszczędności w domowym budżecie;

w przypadku niektórych ze spłacanych produktów - możliwość uzyskanie zwrotów prowizji bankowych;

Konsolidacja umożliwia też uniknięcia problemów ze spłatą obecnych zobowiązań, gdy zaciągnęliśmy ich zbyt wiele; w rezultacie konsolidacji mamy więc szansę na utrzymanie dobrej historii kredytowej.

Kiedy kredyt konsolidacyjny jest opłacalny?

Kredyty konsolidacyjne mają za zadanie zwiększyć kwotę, która pozostaje co miesiąc w kieszeni kredytobiorcy. Podstawowym czynnikiem, który będzie wpływał na ocenę opłacalności takiego rozwiązania, będzie więc miesięczna oszczędność, rozumiana jako zmniejszenie wysokości rat (oraz innych płatności, na przykład odsetek od kart kredytowych i debetów). Na jakie jeszcze czynniki warto zwrócić uwagę podczas analizy opłacalności wnioskowania o kredyt tego typu?

Bardzo istotnym elementem są koszty. Można je podzielić na kilka rodzajów. Pierwszym, najbardziej oczywistym z nich, jest oprocentowanie. Warto jednak zauważyć, że zdecydowana większość zobowiązań konsolidowanych będzie miała koszty odsetkowe na wyższym poziomie niż nowy kredyt. Do pozostałych kosztów mogą należeć: ubezpieczenie kredytu (zwykle nie jest obowiązkowe) oraz prowizja. Niekiedy można się również spotkać, szczególnie przy wyższych kwotach zobowiązań, z wymogiem otwarcia konta osobistego w banku udzielającego nam kredytu konsolidacyjnego; jednak w zdecydowanej większości wypadków konta takie są prowadzone nieodpłatnie (niekiedy trzeba spełnić niezbyt trudne warunki, by otrzymać taką możliwość).

Czy kredyty konsolidacyjne można więc uznać za opłacalne rozwiązanie? Tak, w większości wypadków opisane koszty będą niższe niż w wypadku typowych pożyczek gotówkowych i kart kredytowych. Dodatkowo często przy okazji zaciągania kredytu konsolidacyjnego możemy liczyć również na uzyskanie dodatkowej kwoty na własne potrzeby (oczywiście na tych samych preferencyjnych warunkach).