KSEF a wybór programu do fakturowania

Już na starcie sama nazwa wprowadza przedsiębiorcę w błąd. Dlaczego?

KSeF nie jest stricte programem do wystawiania faktur a ujednoliconym systemem do przesyłania i odbierania faktur elektronicznych, czyli e-faktur. Faktury w określonym ustawą standardzie przesyła się drogą KSeF bezpośrednio do wpiętego w chmurę rządową systemu księgowego odbiorcy.

Głównym celem utworzenia platformy jest:

raportowanie online zdarzeń gospodarczych,

integracja systemów księgowych podatników,

obniżenie kosztów administracyjnych przedsiębiorstw.

W ramach utworzonego konta platforma umożliwia też wystawienie i wysłanie prostej e-faktury.