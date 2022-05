Kserokopiarka do biura – nowa czy poleasingowa?

Kserokopiarka poleasingowa – czym różni się od nowego modelu?

Wielu właścicieli niewielkich firm podejmuje decyzję o tym, aby wyposażyć posiadane przez siebie przestrzenie biurowe w kserokopiarki poleasingowe. Czym są te ostatnie? Urządzeniami, które były już wcześniej użytkowane przez inne przedsiębiorstwa, na podstawie umów leasingowych. Po zakończeniu obowiązywania porozumień, są one zwracane podmiotom finansującym lub odsprzedawane. Zanim takie kserokopiarki trafią jednak do sprzedaży, przechodzą one wnikliwą analizę stanu technicznego. Dzięki temu są pełnowartościowymi urządzeniami, które będą mogły pełnić swoją funkcję w innej firmie lub być użytkowane przez osobę prywatną.

Co istotne, podjęcie decyzji o zakupie kserokopiarek poleasingowych, niesie ze sobą wiele korzyści. Pierwsze z nich, to atrakcyjne ceny tego typu urządzeń. Pomimo, że były wcześniej używane, są w pełni sprawne, a ich ceny nawet kilkukrotnie niższe od fabrycznie nowych modeli. Ponadto, wybierając kserokopiarki poleasingowe można, za znacznie niższą kwotę, dokonać zakupu sprzętu z dodatkowymi funkcjami i o lepszych parametrach. Warto wiedzieć również o tym, że nierzadko starsze, sprawdzone modele, odznaczają się dłuższym okresem bezawaryjnej pracy, co pozwala cieszyć się ich niezawodnością.

Czy kserokopiarka nowa będzie lepsza od poleasingowej?

Zakup nowego urządzenia w postaci kserokopiarki to niewątpliwie bardziej kosztowne rozwiązanie, niż wejście w posiadanie modelu poleasingowego. Jeżeli jednak firma dobrze prosperuje, a wydanie większej kwoty pieniędzy nie stanowi dla niej obciążenia, wówczas niewątpliwie warto rozważyć taką opcję. Nowe kserokopiarki biurowe są wyposażone w nowoczesne oprogramowanie, co pozwala im na bardziej efektywną współpracę z innymi aplikacjami i urządzeniami. Ponadto, jeżeli planowane jest zaaranżowanie biura w nowoczesnym stylu i wyposażenie go w sprzęt o spójnym designie, wówczas jedynym rozwiązaniem będzie zakup nowych urządzeń tej samej firmy, najlepiej z tej samej serii.

Gdzie kupić wysokiej klasy kserokopiarki do biura?

