Które fasony sukienek i spódnic wyszczuplają?

Jak wyszczuplić sylwetkę strojem – podstawowe zasady

Kto choć raz zabrał ze sobą do przymierzalni niewłaściwy fason sukienki lub innego elementu garderoby wie, jak źle dobrany model może zaburzyć proporcje naszej sylwetki. W efekcie wyglądamy niekorzystnie nawet w idealnie wykonanym i skrojonym ubraniu. Dlaczego? Strój powinnyśmy dobierać do preferencji naszej sylwetki. Dzięki temu podkreślimy atuty naszej figury, a to, co zaburza jej proporcje, sprytnie zatuszujemy.

Najczęstszym błędem w próbie tuszowania dodatkowych kilogramów jest wybieranie obszernych ubrań typu oversize. Wbrew pozorom wysmuklić może nas dopasowana odzież. Nie należy jednak dopasowana rozumieć jako obcisła. Tu pojawia się kolejna kwestia, czyli rozmiar. Nie szukajmy na siłę ubrania, które na metce będzie miało jak najmniejszą wartość. Strój ma pasować do aktualnych wymiarów ciała.

Sukienki, które wyszczuplają

Aby zamaskować wystające boczki i brzuszek najlepiej wybierać sukienki o fasonach kopertowych, odcinanych pod biustem, skrojonych w kształcie litery A czy koszulowych z paskiem. Wymienione modele podkreślają talię, nie akcentują brzucha. Dzięki temu osiągamy najbardziej pożądaną figurę, czyli klepsydrę. Panie o węższych ramionach, a szerokich biodrach powinny wybierać fasony, które mają nieco bardziej rozbudowaną górę. W ten sposób wyrównają się proporcje sylwetki.

Jednym z podstawowych trików eksponujących biust, wyciągających sylwetkę oraz nadających lekkości stylizacji, jest wybieranie sukienek z dekoltem w szpic. Dużą rolę odgrywa również długość sukienki. Panie, które chciałyby zamaskować duże łydki powinny wybierać długość midi. W pozostałych przypadkach najbardziej sprawdzone są sukienki sięgające kolan.

Jak wyszczuplić sylwetkę przy pomocy spódnicy?

Do optycznego wyszczuplenia sylwetki świetnie nadają się spódnice ołówkowe. Model ten delikatnie zarysowuje kształt sylwetki nie opinając go zbytnio. Długość tego fasonu uwarunkowana będzie od budowy nóg. Panie ze szczupłymi udami i łydkami mogą pokusić się nawet o wersje mini. Wówczas wydłużymy nogi i proporcje sylwetki. Kobiety z bardziej rozbudowanymi udami, powinny wybierać klasyczne długości sięgające do kolan.

Masywne biodra można zatuszować wybierając spódnice rozkloszowane i zestawione z dopasowaną górą. Dobrze sprawdzą się tutaj warianty skrojone w literę A o długości midi lub do kolan. Do wysmuklenia brzucha świetnie sprawdzą się modele kopertowe, z zakładką z przodu. Te fasony szczególnie dobrze sprawdzają się w momencie, gdy zależy nam również na codziennym komforcie. Możemy nosić takie spódnice do pracy, na wyjścia ze znajomymi czy nawet oficjalne spotkania i ważne okazje.