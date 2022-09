Kultura Japonii - co warto o niej wiedzieć?

Kultura Japonii

Z kultury Japonii czerpiemy obecnie bardzo dużo, szczególnie w serialach, filmach, ale i literaturze czy szeroko rozumianej sztuce. Nadal bardzo inspirujące jest malarstwo buddyjskie. Inspiruje i zachwyca rzemiosło artystyczne Japonii, a także technika malarstwa tuszowego. Fascynuje nas teatr japoński, który kieruje się zupełnie innymi regułami niż ten mieszczański europejski, do którego jesteśmy najbardziej chyba przyzwyczajeni. Kabuki, czyli melodramatyczne spektakle i teatr no — formalny teatr maski prowokują zupełnie inne spojrzenie na to, co dzieje się na scenie. Jeśli już o spektaklu mowa, to trzeba także powiedzieć o literaturze. Tutaj towarem eksportowym Japonii stało się przede wszystkim haiku. Nie można także zapomnieć o japońskiej kuchni, która zachwyciła smakoszy na całym świecie. Sushi stało się jednym z najpopularniejszych dań na całym globie. Oprócz tego tempura i sukiyaki, ale bardzo ciekawe jest także tapanyaki, gdzie kkucharz przyrządza danie na rozgrzanej płycie zaraz obok stolika swoich gości. Dopełnieniem kolacji jest oczywiście słynne sake.