Kupno nowego mieszkania, a podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

W końcu udaje nam się znaleźć to idealne dla nas mieszkanie i decydujemy się na zakup. Dowiadujemy się więc, jak wyglądają procedury sprzedaży, idziemy ewentualnie do banku z prośbą o udzielenie kredytu hipotecznego. W trakcie dowiadywania się jakie są wszystkie koszty, poinformowaliśmy się, że jest coś takiego jak podatek od czynności prawnych, czyli PCC. Co to jest za podatek? Kiedy go trzeba płacić? Jak to wygląda prawnie? W odpowiedzi na te i inne pytania powstał właśnie ten artykuł, który już to wszystko rozjaśni.

Kupuję mieszkanie z rynku pierwotnego czy muszę płacić podatek PCC?

Decydując się na nowe mieszkanie, prosto od dewelopera, nie musimy płacić tego podatku (chyba że finansujemy mieszkanie kredytem hipotecznym). Zazwyczaj przy takiej sprzedaży jest wystawiana faktura, która jest dowodem zakupu nieruchomości i uwzględnia już podatek VAT. Taki podatek jest już w większości wliczony w cenę nowego mieszkania. Wysokość podatku VAT dla obiektów budowlanych lub ich części objętych społecznym programem mieszkaniowym wynosi 8% wartości nieruchomości, natomiast dla pozostałych wynosi 23%.

Kupuję mieszkanie z rynku wtórnego czy muszę płacić podatek PCC?

W obecnych czasach dużo ludzi decyduje się na zakup mieszkania z rynku wtórnego, ponieważ jest dużo tańsze, niż te od dewelopera. Takie transakcje zazwyczaj są o podłożu prywatnym, pomiędzy osobami fizycznymi, które nie są czynnymi podatnikami i przychód sprzedawcy nie pochodzi z prowadzenia działalności gospodarczej i oznacza to, że nie będzie tutaj odprowadzany podatek VAT, ale za to nabywca jest zobowiązany do zapłacenia podatku od czynności prawnych, czyli PCC. Wysokość tego podatku wynosi 2% wartości rynkowej nieruchomości.

Jeśli mieszkanie zostało sprzedane po niższej cenie, niż rynkowa to należy wypełnić deklarację PCC-3 i wskazać tam czynniki, które miały wpływ na zaniżenie ceny. Jeśli tego nie zrobimy, to urząd skarbowy może naliczyć podatek od wartości rynkowej, naszego nowo nabytego mieszkania.

Natomiast jeśli urząd skarbowy poda w wątpliwość złożonej przez nas deklaracji PCC-3, to może on powołać biegłego, który sprawdzi faktyczną wartość nieruchomości i zwróci uwagę na czynniki, które miały być przyczyną zaniżonej ceny sprzedaży umowy. Jeśli okaże się, że wartość mieszkania wskazana przez biegłego a wartość przedstawiona w deklaracji różni się o 33%, będziemy zmuszeni do zapłaty różnicy wraz z odsetkami za zwłokę oraz kosztami opinii biegłego.

Wartość rynkowa rzeczy jest uregulowana w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych, a konkretnie w art. 6 ust. 2: „Wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów”.

Zobowiązanie zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych ciąży na nas od momentu podpisania umowy kupna- sprzedaży nieruchomości i mamy czas na zapłatę 14 dni. W przeciwnym wypadku organ naliczy nam dodatkowe odsetki za zwłokę.

Podatek od zakupu mieszkania i koszty notarialne

Koszt zakupu mieszkania i podatek PCC to nie wszystkie koszty jakie musimy ponieść w związku z naszą inwestycją. Jeśli korzystamy z usług agenta nieruchomości, to musimy się liczyć z opłaceniem prowizji dla niego, która wynosi zazwyczaj 2,5% wartości zawieranej przez niego umowy, ponadto umowa sprzedaży mieszkania wymaga formy aktu notarialnego, zatem konieczne będzie jeszcze opłacenie notariusza. Maksymalne wysokości stawek zostały uregulowane w rozporządzeniu w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, które wynoszą odpowiednio:

do 3000 zł – 100 zł.

Powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł.

Powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł.

Powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł.

Powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł.

Powyżej 1 mln zł do 2 mln zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 mln zł.

Powyżej 2 mln zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł.

W przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł.

Kupno mieszkania za kredyt hipoteczny a podatek od czynności cywilnoprawnych.

Jeśli kupujemy mieszkanie za pomocą kredytu hipotecznego, niezależnie czy z rynku pierwotnego, czy wtórnego, jesteśmy zobowiązani do zapłaty podatku PCC, który zależy od wysokości kredytowanej kwoty. Jeśli przy zawieraniu z bankiem umowy, kwota kredytu jest znana i mamy harmonogram spłaty tego zobowiązania, to wysokość podatku PCC wynosi 0,1% wartości. Jeśli natomiast jeszcze nie wiemy, jak wysoki będzie kredyt i może się on zmieniać w związku ze zmianą stóp procentowych, to wymagane jest łacenie podatku PCC w wysokości 19 zł. W celu zapłacenia podatku PCC od zakupu mieszkania, konieczne będzie wypełnienie deklaracji PCC-3 i doniesienie do 14 dni od momentu zawarcia umowy sprzedaży do właściwego według naszego miejsca zamieszkania urzędu skarbowego.

Kiedy nie musimy płacić podatku PCC?

Co prawda obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych jest uregulowany w przepisach, to jednak są wyjątki, kiedy osoba kupująca mieszkania nie ma obowiązku zapłaty tego podatku. Tymi wyjątkami są: