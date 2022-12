Kurki - jak je przyrządzić?

Sos z kurek - to smakowity dodatek do wielu różnych dań, wykorzystamy go zarówno do warzyw jak i mięsa. Umyte kurki można drobno pokroić lub posiekać, podsmażyć z cebulą i czosnkiem, a na końcu dodać śmietanki 30%. To sposób na błyskawiczne przygotowanie aromatycznego sosu.