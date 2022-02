Kurs rysunku w Lublinie - ruszają zapisy

Lekcje rysunku w Lublinie

Zajęcia dostosowane są do poziomu dziecka, dzięki czemu każdy maluch będzie czuł się na nich swobodnie. W trakcie zajęć dzieci zapoznają się z podstawowymi technikami malarskimi i rysunkowymi. Co więcej, w ramach zajęć dowiedzą się one czegoś więcej na temat wielu innych technik rysunkowych i malarskich. Mówiąc wprost: czas spędzony na tych zajęciach będzie świetną inwestycją w rozwój i zdolności dziecka.

Co, gdzie, kiedy?

Hobbystyczna szkółka rysunku w Lublinie mieści się na ulicy Willowej 15. Zajęcia rozpoczynają się już od 3.03.2022 r i będą mieć miejsce raz w tygodniu, w czwartki w godzinach od 16 do 17. Pora ta jest wybrana nieprzypadkowo, gdyż właśnie wtedy rodzice mają sporo czasu, by dotrzeć ze swymi pociechami na prowadzone przez nas zajęcia plastyczne. Co ważne, spotkania te realizowane są w formie hobbystycznej, dzięki czemu odbywają się one w sposób komfortowy dla dzieci i ich rodziców.