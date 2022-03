Kurtka softshell damska – w jaki sposób można ją impregnować? Czy softshell można prać?

Kurtka softshell – jaką wybrać?

Szukając odpowiedniego okrycia wierzchniego, należy wziąć pod uwagę jego zastosowanie. Droższe modele są zalecane dla wymagających klientów, uprawiających aktywność fizyczną o dużej intensywności. Szukając codziennego outfitu, warto natomiast wybrać kurtkę softshell za około 100 złotych.

Świetnym rozwiązaniem dla sportowców, jak i amatorów wędrówek jest odzież z dodatkowym okryciem głowy. Damski softshell z kapturem zabezpieczenia bowiem przed wiatrem i opadami. Wiele modeli bazuje na rozwiązaniach, zapewniających komfort przy ruszaniu głową. Softshell damski z kapturem technicznym jest zatem dobrą propozycją w przypadku biegania, wypraw górskich itd.

Jeśli wiesz już jaką kurtkę softshell wybrać, a nie do końca wiesz, gdzie jej szukać, sprawdź np. asortyment sklepu Outdoorzy: https://outdoorzy.pl/strefa-damska/odziez/kurtki/softshell.html. Jest to outdoorowy sklep, w którym można kupić nie tylko wysokiej jakości kurtki softshellowe damskie, ale i inne rodzaje odzieży sportowej i turystycznej.

Softshell a kurtka hardshell

Ubrania outdoorowe produkuje się ze specjalnych tkanin, zapewniających utrzymanie odpowiedniej temperatury ciała i chroniącymi nas przed opadami. Kurtki hardshell mają specjalną membranę, odprowadzającą pot przy jednoczesnej ochronie przed wodą. Wyróżnia je również odporność mechaniczna.

Ubrania hardshell stanowią świetne rozwiązanie w przypadku trudnych warunków atmosferycznych – cechują się one bowiem wiatroodpornością i oddychalnością. Różnica pomiędzy kurtką softshell a hardshell dotyczy lekkości, wynikającej z zastosowania impregnacji zamiast membrany.

Pranie

Softshell damski można poddać automatycznemu procesowi prania. Należy jednak pamiętać, by nie stosować środków o zbyt intensywnym działaniu. Świetnie sprawdzi się natomiast produkt zalecany do odzieży sportowej. Warto również pamiętać o ustawieniu odpowiedniego trybu. Wiele pralek ma bowiem wariant sport – bezpieczny dla damskich kurtek softshellowych. Jeśli jednak urządzenie nie umożliwia czyszczenia w tym systemie, należy ustawić temperaturę 30 stopni i włączyć niskie wirowanie. Nie zaleca się stosowania płynów zmiękczających.

Impregnacja

Damskie kurtki softshellowe często nie mają membrany. Stosowana jest natomiast impregnacja, stanowiąca zabezpieczenie przed zabrudzeniami i wodą. Osoby, które mają suszarkę, mogą reaktywować DWR przy użyciu urządzenia ustawionego na delikatny tryb. Należy również pamiętać, by damska kurtka softshell była czysta i sucha.

W przypadku utraty impregnacji przydatny okaże się specjalny środek, przywracający funkcję wodoszczelności. Można go bez obaw nanieść na wilgotny softshell damski. Ubranie należy zasunąć i pozapinać wszystkie guziki, a następnie rozwiesić. Kolejnym etapem jest spryskanie kurtki przy użyciu atomizera. Jeśli impregnatu jest zbyt wiele, można zetrzeć go delikatną ścierką. Kurtkę warto zostawić na kilka minut, by całkowicie wyschła.

Kurtka softshell to świetne rozwiązanie dla kobiet, lubiących spacery i aktywność na świeżym powietrzu. Warto zatem zdecydować się na zakup ubrania w sklepie sportowym. W przypadku pielęgnacji można stosować preparaty dostosowane do odzieży outdoorowej.