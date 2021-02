Lejki sprzedażowe - poznaj swojego sprzymierzeńca w marketingu!

Lejek sprzedażowy – co to jest?

Zacznijmy od lejka sprzedażowego. Z lejkiem jest trochę jak z Yeti. Wielu o nim słyszało. Niewielu go widziało. Natomiast choćby jak ktoś ma świadomość, czym jest lejek oraz do czego służy, to nie bardzo może go stworzyć w kontekście własnego interesu oraz wdrożyć do swoich postępowań marketingowych. Jest to mechanizm, jaki prowadzi klientów od zrozumienia aż do sprzedaży. Wyobraźmy sobie, iż na górze lejka – w największym miejscu mamy wszystkich klientów. Są to osoby właśnie rozpoznające firmę oraz nie rozumiejące co oraz jak. Takim aspektem są np. osoby, jakie zobaczyły nasze posty na Facebooku o ogólnej tematyce. Potem tą grupę klientów kierujemy na dodatkowy krok lejka. Na tymże czasie część osób odpada. Są to osoby, jakie nie są zainteresowane własnymi usługami lub artykułami.



Jak ustalić podróż klienta krok po kroku zapewne denerwujesz się już, ponieważ przyszłaś tutaj po konkrety. Natomiast prawdopodobnie oczekujesz konkretów, natomiast trzeba wiedzieć, iż projektowanie lejka to dosyć trudna praca – prosta, jednak nie łatwa, oraz wymagająca od nas dużego zainteresowania. Chociaż za pierwszym razem, ponieważ im lepiej znasz własnego klienta oraz im lepiej pojmujesz jego kłopot, tymże bardziej naturalnie nadchodzi ci udeptywanie dla niego dróżki.

Budowanie świadomości

Jest to górna, największa część lejka sprzedażowego – czas, w jakim większość internautów jeszcze nie wie o Twoim istnieniu. Na tymże czasie dochodzimy do największej grupy klientów dzięki wszechstronnie zakrojonym przedsięwzięciom promocyjnym. Kwalifikujemy do nich wszystkie ruchy, jakie mają na celu podkreślić Twoją obecność na rynku, inaczej m.in. reklamy displayowe, wpisy w mediach społecznościowych, lub blogi firmowe.

Zalety lejka sprzedażowego

Obecnie, kiedy już wiesz, czym jest lejek marketingowy, zapewne zastanawiasz się, czy powinieneś stosować tenże system we własnej spółce. By osiągnąć odpowiedź zadaj sobie pytanie: czy mam usługę czy artykuł, jaki zamierzam sprzedać? Gdy odpowiedź brzmi tak, prawdopodobieństwo, iż powinieneś korzystać z tego rodzaju, jest bardzo duże. Sukces Twojej spółki zależy nie jedynie od jakości propozycji, jednak również od rodzaju jej ekspozycji. Każdy szczegół, od układu strony oraz system odcieni po treści oraz nawigację, gra dużą rolę w przechodzeniu klienta poprzez następne kroki lejka sprzedażowego.

