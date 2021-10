„Lider innowacji” na miarę 2021 roku – wspólnie dokonajmy wyboru

Według założeń konkursu „Lider Innowacji” to ktoś, kto poprzez swoje działania przyczynia się do rozwoju naszego regionu. Rozwój jednak zawsze potrzebuje wsparcia, a tu jego lwią częścią są środki unijne. Nie od dziś obserwuję ich pozytywny wpływ na rzeczywistość, ba, niejednokrotnie sam skorzystałem z wielu udogodnień. Elektroniczna wysyłka PIT-u w ostatniej chwili, dotacje dla firmy czy uratowanie weekendowego planu wyjazdem do jednego z miejsc dofinansowanych przez Fundusze Europejskie – uczciwie przyznaję, że z tych „ostatnich desek ratunku” mógłbym zbudować solidny budynek… Tę świadomość mają także firmy, które walczą o zaszczytne miano „Lidera Innowacji 2021”. Dzięki środkom unijnym osiągnęły wymierne korzyści nie tylko dla siebie, ale także dla całego województwa lubelskiego. Ostateczny głos należy do internautów głosujących na stronie https://rpo.lubelskie.pl/rpo/lider-innowacji/, a uroczyste ogłoszenie zwycięzców nastąpi w połowie października na Gali Przedsiębiorczości – Ambasadorzy Funduszy Europejskich.

Kapituła konkursu wyodrębniła cztery kategorie: „Biogospodarka”, „Medycyna i zdrowie”, „Energetyka niskoemisyjna” oraz „Informatyka i automatyka”. Nie jestem zaskoczony, bowiem słowo „innowacja” łączy się z nimi nierozerwalnie. Poprzeczka została zawieszona całkiem wysoko, gdyż gremium oceniało nie tylko tytułową innowacyjność, ale także wpływ na promocję województwa oraz fakt, czy dany kandydat to firma z tradycjami. W kategorii „Biogospodarka” wyróżniono firmy: Fos-Design, która od prawie trzech dekad upiększa mieszkania klientów meblami własnego projektu, Aqua East, czuwającą nad naszym poziom nawodnienia poprzez dystrybucję wody źródlanej prosto z Krainy Polesia Lubelskiego, a także Mal-Plast – producenta przemiałów oraz regranulatów PP, któremu na sercu leży dobro naszej planety. Kategorię „Medycyna i zdrowie” zdominowali kandydaci dbający o nasz zdrowy uśmiech: luksusowa klinika stomatologiczna i wellness Implantik, a także Arkona – producent materiałów stomatologicznych najwyższej klasy. Trzecim potencjalnym „Liderem Innowacji” w tej kategorii jest OBST – certyfikowany producent żywności ekologicznej. W kategorii „Informatyka i automatyka” wyróżniono producenta nowoczesnych narzędzi skrawających – Polcomm, rodzinną firmę Edbak, dostarczającą rozwiązania z branży AV i Digital Signage, oraz Pref-Bet, profesjonalną wytwórnię mas bitumicznych, betonu i prefabrykatów. Dwóch finalistów z ostatniej kategorii – „Energetyki niskoemisyjnej” – to przedstawiciele branży hotelarskiej: Pan Henryk Kaproń z usytuowanej w malowniczej części naszego regionu Zagrody Roztocze oraz Pan Paweł Skerczyński reprezentujący Dwór Droblin – czterogwiazdkowy hotel w odresturowanym XIX-wiecznym budynku. Listę zamyka Vikking KTS – dbający o komfort i bezpieczeństwo domowe producent drzwi kompozytowych i okien.

Jestem pozytywnie zaskoczony faktem, w jak wielu dziedzinach i miejscach można odnaleźć te przysłowiowe „pięć groszy” (no, może trochę więcej) wtrącone przez Fundusze Europejskie. Tytuł „Lidera Innowacji” to ogrom odpowiedzialności – powinien więc trafić do firmy, która w pełni na niego zasługuje. Im większa ilość głosujących, tym bardziej sprawiedliwy wynik, zatem czas na nasze działanie – na stronie https://rpo.lubelskie.pl/rpo/lider-innowacji/ można oddać swój głos, a także wirtualnie wziąć udział w finałowej Gali Przedsiębiorczości. Kształtowanie lokalnej rzeczywistości to bowiem zadanie nie tylko opisanych kandydatów, ale także każdego z nas. Dobrze jest mieć wpływ – skorzystajmy więc z tej możliwości i wspólnie wybierzmy „Lidera Innowacji”.