Lody tajskie - jak przygotować je w domu?

Lody są znane już od czasów starożytnych i stanowią jeden z największych przysmaków i ulubionych deserów wielu z nas, zwłaszcza podczas upalnych dni. Dzisiaj można kupić kręcone lody włoskie lub gałkowe, z mlekiem i śmietanką, z zamrożonego soku lub przecieru owocowego. Bywają robione mechaniczne lub ręcznie, według starych, rzemieślniczych receptur. Od kilku lat furorę robią lody tajskie. Jak sama nazwa wskazuje, pomysł na nie narodził się kilkanaście lat temu w dalekiej Tajlandii. Tam lody najczęściej przyrządza się z dodatkiem popularnych w Azji dodatków, czyli mleka kokosowego oraz migdałowego. W Polsce często zastępuje się je mlekiem od krowy. Coraz liczniejsze tajskie lodziarnie proponują również desery bez mleka – na bazie owocowych przecierów lub soków. Lodowe inspiracje – rodzaje pucharków do lodów i sposoby podania – znajdziemy na stronie https://www.pucharydeserowe.pl.

Jak powstają tajskie lody

Tajskie lody powstają przez zmieszanie i rozdrobnienie masy z mleka lub owoców wraz z dodatkami (takimi jak świeże owoce, ciasteczka, batoniki, orzechy, rodzynki itp.). Masa ta jest rozsmarowywana na specjalnej zimnej płycie, a po zamrożeniu zdrapywana za pomocą szpachelek w postaci charakterystycznych ruloników lodowych. Deser taki można przygotować bez laktozy, cukru, glutenu i składników pochodzenia zwierzęcego. Tego typu lody będą doskonałym deserem dla diabetyków, osób na diecie bezglutenowej i bezlaktozowej oraz wegetarian i wegan. Lody tajskie najlepiej serwować w szklanych pucharkach, z łyżeczkami do lodów. Na letnie przyjęcia w ogrodzie doskonałe będą z kolei papierowe kubeczki.

Czy można zrobić tajskie lody w domu

Do przyrządzenia takiego deseru w domu potrzebna będzie zimna płyta do lodów tajskich, którą należy schłodzić wcześniej do temperatury –20,0°C. Koszt najprostszej i najmniejszej płyty do tajskich lodów nie jest duży – wynosi kilkadziesiąt złotych. Im większa jest płyta, tym droższa. Zależnie od tego, jaki smak lodów preferujemy, przygotowujemy masę mleczną lub owocową czyli sorbet. Wszystko to ze sobą mieszamy i dokładnie ubijamy, a następnie umieszczamy na schłodzonej płycie. Kiedy lody na płycie zmrożą się, formujmy je w charakterystyczne ruloniki, przekładamy do pucharka bądź miseczki i ozdabiamy dowolnymi owocami, ciasteczkami, polewą lub cukrową posypką.

Tajskie lody na kamieniu

Lody tajskie można przygotować również bez płyty. W domowych warunkach z powodzeniem zastąpi ją blaszka do ciasta ze stali nierdzewnej albo tortownica. Niektórzy przyrządzają ten egzotyczny deser na desce do krojenia z hartowanego szkła. Sprawdzi się również granitowy kamień do piekarnika, którego wiele osób używa do robienia domowej pizzy. Podobnie jak wtedy, gdy używamy profesjonalnej płyty do lodów tajskich, masę zamrażamy i zeskrobujemy stalowymi lub drewnianymi szpatułkami – plastikowe mogą się złamać.

Tajskie lody to nie tylko pomysł na smaczny deser. To również na urozmaicenie domowej kuchni poprzez wprowadzenie do niej egzotycznego przysmaku.