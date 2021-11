Lokalizator GPS do samochodu: czy chroni pojazd lepiej niż autoalarm?

Co warto wiedzieć o systemach GPS stosowanych w autach?

Jest to rozwiązanie, które pod wieloma względami przewyższa tradycyjny autoalarm. Przede wszystkim, jego funkcjonalność nie ogranicza się tylko i wyłącznie do sytuacji, kiedy już dojdzie do kradzieży pojazdu. Można z niego korzystać w dowolnej chwili. Zwłaszcza wtedy, gdy pojazd znajduje się w ruchu.

W tym czasie możemy mieć dostęp do wielu ważnych danych o naszym pojeździe. Dobry lokalizator GPS do samochodu, na przykład taki, jaki ma w swojej ofercie firma Navifleet, potrafi o wiele więcej, niż tylko wyświetlać położenie auta na wirtualnej mapie.

Profesjonalny monitoring GPS samochodu prywatnego to prawdziwa kopalnia wiedzy o pojeździe. Z pomocą odpowiednio skonfigurowanego systemu SaaS można dotrzeć do danych o stylu jazdy, spalaniu pojazdu (zarówno uśrednionego, jak i w czasie rzeczywistym), a także wskazać kierunek, w jakim w danej chwili przemieszcza się pojazd.

Właśnie ta ostatnie funkcja może znacznie pomóc w zwiększeniu bezpieczeństwa pojazdu. Jeśli będziemy korzystać z systemu, który ogranicza się do punktowego wskazania auta na danej trasie, a na dodatek będzie odświeżać informacje co kilka-kilkanaście minut, to szybkie odnalezienie skradzionego pojazdu będzie o wiele trudniejszym zadaniem.

Najlepsze dostępne platformy na rynku idą o krok dalej i dają nawet możliwość zdalnego wyłączenia silnika pojazdu. To skuteczny sposób, który może wręcz uniemożliwić skuteczną kradzież auta, bez względu na to, czy będzie to pojazd osobowy, czy ciężarówka lub samochód dostawczy.

Czym powinien wyróżniać się dobry rejestrator GPS do samochodu?

Na pewno trzeba zwrócić uwagę na to, by urządzenie miało swoje własne, autonomiczne źródło zasilania. W ten sposób, gdyby złodziejowi udało się odłączyć akumulator, wciąż będziemy na bieżąco informowani o tym, gdzie znajduje się pojazd.

Dużym atutem, jaki oferują wybrane urządzenia m.in. od Navifleet, jest też tryb czarnej skrzynki. Obsługuje go na przykład lokalizator CAN. Dodatkowo oferuje on tryb diagnostyki połączenia GSM i GPS, a także daje możliwość ustanowienia alarmu dla zdefiniowanych zdarzeń, na przykład w sytuacji, gdy pojazd zostanie uruchomiony po wybranej przez nas godzinie.

Lokalizator jest też kompatybilny z ponad 470 różnymi pojazdami. Warto zwrócić też uwagę na to, że nowoczesny system GPS już dawno temu przestał być jedynie pojedynczą „kostką”. Obecnie składa się na niego wiele czujników, które znajdują się w różnych punktach pojazdu. Właśnie dlatego warto powierzyć jego montaż profesjonalistom.

Rejestrator GPS do samochodu czy autoalarm?

Oba rozwiązania mają swoje zalety. Coraz więcej alarmów korzysta z trybu lokalizowania pojazdu w czasie rzeczywistym. Jeśli jednak zależy nam na analizie wielu innych danych, w tym raportów o spalaniu paliwa oraz możliwości szybkiego wglądu do interesujących nas informacji z poziomu smartfona lub przeglądarki internetowej, to profesjonalny rejestrator GPS będzie świetnym wyborem.

Pamiętajmy o tym, że montaż takiego urządzenia warto zlecić specjalistom. W ten sposób zyskujemy pewność, że nasz czujnik GPS będzie dobrze działał zarówno w centrum wielkiego miasta, jak i w miejscach, gdzie pokrycie sygnałem GSM jest niewielkie.