Lubelska firma sprzątająca PRZEMEX – skorzystaj z usług ekspertów!

Chodel prawie w ogóle się nie zmienił. Pan Andrzej opowiada, jak 40 lat temu jeździło się taksówką

Taksówki były tanie. Gdy ludzie wychodzili z pracy, a autobus mieli za kwadrans. to we troje czy czworo brali taksówkę, bo wyszło im tyle, co za bilet na PKS – wspomina jeden z czterech chodelskich taksówkarzy. Nie ma już śladu po postoju taksówek w centrum miejscowości uwiecznionym na starej fotografii. – Kiedyś to nawet taxi było, a teraz... – komentują współcześni mieszkańcy.