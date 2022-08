Lubisz efekt 3D? Lampka LED z pewnością spełni Twoje oczekiwania!

Lampy LED 3D - najważniejsze zalety

Lampki ledowe od wielu lat cieszą się niesłabnącą popularnością. Zwłaszcza teraz, gdy ekologia stawiana jest na pierwszym miejscu. Diody LED wykorzystują zjawisko elektroluminescencji, dzięki czemu nie nagrzewają się — w przeciwieństwie do tradycyjnych żarówek.

Dodatkowo lampy ledowe cechuje wyjątkowo bardzo długi czas pracy. Szacuje się, że lampy LED świecą nawet od 15 do 30 tysięcy godzin, a to sprawia, że nie trzeba tak często ich wymieniać. Dbałość o środowisko naturalne to jedna kwestia, ale spore znaczenie ma również oszczędność na rachunkach za prąd.

Lampy ledowe są też znacznie tańsze w eksploatacji: można oszczędzić aż do 90% energii. To jednak nie wszystkie ich zalety. Okazuje się, że ten rodzaj oświetlenia ma bardzo szeroki zakres temperatur barwowych. W ten sposób można dopasować kolor światła do swoich potrzeb i preferencji.

Diody LED są w stanie emitować ciepłe lub chłodne światło — wszystko zależy tylko od nas i od ustawień, jakie zaprogramujemy na dołączonym do zestawu pilocie. Dodatkowo są bardzo bezpieczne w użytkowaniu, również dla dzieci.

Nawet jeśli maluchy dotkną lampki, nie poparzą się. Oświetlenie LED ma więc naprawdę sporo zalet. W przypadku lamp LED 3D pojawiają się jeszcze inne aspekty, na które dobrze zwrócić uwagę. Takie oświetlenie pełni również funkcję estetyczną i sprawia, że pomieszczenie wygląda bardzo atrakcyjnie.

Efekt 3D sprawdza się doskonale na przykład w sypialni, ponieważ światło staje się rozproszone i umożliwia wypoczynek oraz relaks. Bardzo szeroki wybór lamp 3D LED można znaleźć tutaj: https://plexido.pl/3-lampki-led-3d.

Na stronie firmy Plexido każdy znajdzie oświetlenie dopasowane do siebie. Można tam kupić m.in. lampki LED 3D dla fanów sportu, muzyki, filmów, bajek, czy seriali. Dostępne w sprzedaży urządzenia zostały zaprojektowane w taki sposób, aby jednocześnie były funkcjonalne i bezpieczne w użytkowaniu.

Lampka nocna LED 3D - idealna dla dziecka

Maluchy czasami obawiają się ciemności, jednak pozostawienie zapalonego światła na całą noc, zwykle uznawane jest za złe rozwiązanie. Lampka LED 3D daje rozproszone, spokojne światło, a dodatkowo może na niej znaleźć się ulubiona postać z bajek oraz napis. Sprzyja to budowaniu poczucia komfortu i bezpieczeństwa u dziecka.