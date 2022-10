Mac-Graf – sprawdzony producent pianki polietylenowej PE

Mac-Graf – od hurtowni do sprawdzonego producenta pianki polietylenowej

Hurtownia Mac-Graf rozpoczęła swoją działalność na rynku materiałów opakowaniowych ponad 25 lat temu. Nie da się jednak ukryć, że od tego czasu wiele się zmieniło, a Mac-Graf uruchomił własne linie produkcyjne. Dziś firma ta specjalizuje się w wytwarzaniu folii pęcherzykowej (bąbelkowej) oraz właśnie pianki polietylenowej. Co więcej, łącząc w sobie doświadczenie producenta i sprzedawcy, Mac-Graf zapewnia swoim klientom kompleksową usługę od wytwarzania pianki PE, poprzez transport, aż po profesjonalne doradztwo w zakresie materiałów opakowaniowych.

Jakie rodzaje folii oferuje Mac-Graf — producent pianki polietylenowej?

Hurtownia Mac-Graf od lat dostarcza na polski rynek materiały opakowaniowe własnej produkcji. Tak jest między innymi w przypadku pianki polietylenowej, dostępnej w różnych formach i rozmiarach. W praktyce Mac-Graf produkuje piankę PE:

- w postaci rolek, arkuszy i worków,

- o szerokości od 0,1 do 2 m,

- o grubości od 0,8 do 15 mm,

- w kolorze białym.

Poza tym Mac-Graf wytwarza także formatki pianki PE o różnych kształtach, które sprawdzą się w branżach, potrzebujących dedykowanych rozwiązań.

Niemniej jednak Mac-Graf znany jest przede wszystkim jako producent pianki polietylenowej w wersji SONG. Pianka ta powstaje z najwyższej jakości granulatów o wyjątkowych właściwościach mechanicznych i fizykochemicznych. To wszystko sprawia, że pianka PE SONG jest jeszcze bardziej wytrzymała, elastyczna oraz podatna na dopasowanie do pożądanego kształtu.

W jakich branżach warto korzystać z oferty producenta pianki polietylenowej?

Pianka polietylenowa to niezwykle uniwersalne tworzywo sztuczne, które wykorzystywane w wielu branżach i gałęziach przemysłu. Jakich?

Przede wszystkim pianka PE traktowana jest jako materiał opakowaniowy w branży automotive, meblarskiej, tekstylnej, szklarskiej oraz w przemyśle nowych technologii. Z kolei w handlu e-commerce pianka PE idealnie sprawdza się jako ochrona wysyłanych przedmiotów, zwłaszcza tych cennych lub delikatnych. Dlatego też produkty z pianki polietylenowej stosowane są jako zabezpieczenie elektroniki czy ceramiki. Do tego pianka PE wykorzystywana jest podczas przeprowadzek.

Poza tym, z pianki polietylenowej tworzy się sprzęt sportowy i rehabilitacyjny.

To jednak nie wszystko. Ze względu na swoje właściwości termoizolacyjne i wygłuszające, pianka polietylenowa znajduje zastosowanie w budownictwie, jako podkład pod panele, wylewki i laminaty.

Najważniejsze właściwości pianki ochronnej od producenta pianki polietylenowej

Co sprawia, że pianka polietylenowa jest tak chętnie wykorzystywana w wielu różnorodnych branżach? To wszystko za sprawą właściwości tego tworzywa sztucznego, pochodzącego z fabryk Mac-Graf. O jakich właściwościach mowa?

Pianka PE jest przede wszystkim elastyczna i rozciągliwa, co sprawia, że można dopasować ją do pożądanego kształtu. Do tego pianka jest sprężysta, dzięki czemu amortyzuje owinięte w nią produkty w czasie transportu.

Równie ważną właściwością pianki PE jest jej wytrzymałość i odporność na przetarcia. Dzięki temu może ona skutecznie chronić przedmioty przed mechanicznymi uszkodzeniami.

Nie bez znaczenia jest także fakt, że pianka PE jest świetnym izolatorem termicznym i akustycznym.

Dodajmy jeszcze, że pianka polietylenowa jest lekka, zatem nie zwiększa wagi, a co za tym idzie kosztów przesyłki produktów nią zabezpieczonych. Dlatego też jednym z najważniejszych klientów producenta pianki polietylenowej są sklepy internetowe.

Jak widać, właściwości pianki PE sprawiają, że jest ona niezastąpiona w najróżniejszych branżach. Z tego powodu powinien cieszyć nas fakt, że jej producent i jego specjaliści są właściwie na wyciągnięcie ręki. Zatem, jeśli używasz w swojej firmie pianki PE, skontaktuj się z działem handlowym Mac-Graf i złóż swoje pierwsze zamówienie.