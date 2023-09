Marki butów zimowych nie z tej ziemi

Buty nie z tej ziemi idealne do zimowych stylizacji

Współczesna moda kocha powroty w wielkim stylu, co potwierdza hype ostatnich lat na sneakersy retro czy daddy shoes, a także odświeżenie ejtisowych i najnistowych modeli przez najpopularniejsze marki obuwnicze. Z pewnością odpowiedzialność za to ponosi renesans streetwearowych mezaliansów w wybiegowych kolekcjach największych światowych projektantów. Wiemy już, co nosiło się na stopach wiosną i latem w minionych sezonach. Jakie zimowe buty królują obecnie w stylizacyjnych trendach? W cenie pozostają modele, które pozwalają na przełamanie casualowych i eleganckich stylizacji akcentem ekstrawagancji w dobrym tonie. Gwiazdy światowego kina, muzyki rozrywkowej, influencerki dyktujące modowe trendy czy najpopularniejsze sportsmanki stawiają na obuwie, które rozbudza fascynację tym, co jeszcze kilka lat temu wydawało się passe, a dzisiaj rozbudza wyobraźnię Pań w każdej szerokości geograficznej. W zimowych stylizacjach na ten sezon dominują buty nie z tej ziemi - kosmicznie nietuzinkowe kształty, które wszystkim kobietom twardo stąpającym po gruncie pozwalają na chwile odlecieć w inny wymiar szyku. Oto kilka marek specjalizujących się w projektowaniu rewelacyjnych śniegowców, idealnie wpisujących się w bardzo zróżnicowane outfity.

Moon Boot - księżycowe śniegowce w Twojej szafie

Moon Boot to ikoniczna już włoska marka powstała u schyłku lat siedemdziesiątych, której flagowy model zaprojektowany przez Giancarlo Zanettę stanowi hołd i upamiętnienia lądowania misji Apollo 11 na księżycu. Buty nawiązują do tego wydarzenia kosmicznym designem, futurystyczną formą, ekskluzywnymi dodatkami i charakterystyczną fakturą. Śniegowce te łączą w sobie styl i niespotykany komfort, który zapewnia stopom gigantyczna, a zarazem lekka podeszwa oraz idealna ochrona przed chłodem i wilgocią. Na przestrzeni niemal pięciu dekad obecności na rynku Moon Bootsy wielokrotnie ulegały modyfikacjom dzięki kolaboracjom marki ze znanymi projektantami, co wzbogacało kolekcję Zanetty o awangardowe reinterpretacje bazowej serii. Ich niepowtarzalność definiuje także spektakularna kolorystyka, firmowe wiązania i widoczne logo marki. Księżycowe śniegowce Moon Boot można łączyć z wieloma stylizacjami zimowymi, osiągając za każdym razem genialny efekt. Różnorodność dostępnych modeli (https://mybaze.com/pl/katalog/moon-boot/) sprawia, że możemy je połączyć z bardziej stonowanymi okryciami wierzchnimi, jak i puchowymi kurtkami o jaskrawych kolorach.

Śniegowce Inuikii - klasyczny krój i zjawiskowe detale

Kolejne bardzo ciepłe, niezwykle wygodne, a jednocześnie ponadczasowe śniegowce znajdziemy w kolekcji dużo młodszej, a zarazem równie popularnej w ostatnim czasie szwajcarskiej marki Inuikii (https://mybaze.com/pl/katalog/inuikii/). Modele tej firmy wykonane są z owczej wełny, co gwarantuje komfort cieplny, a także wygodę stopy. Sama nazwa odnosi się do tradycji ludu Inuitów, sugerując, że buty te nadają się na iście arktyczne warunki pogodowe. Tak jest w istocie. Dla wyznawców klasyki zaprojektowano modele w odcieniach czerni i beżu, ale w kolekcji znalazły się też wariacje kolorystyczne, które świetnie zdefiniują bardziej sportowe outfity.

EMU Australia - wygoda, komfort cieplny i niezwykły styl

Ostatniej z prezentowanych tu marek nie trzeba nikomu przedstawiać. EMU na dobre zagościły w szafach Pań ceniących styl i wygodę zimowego obuwia przeszło dekadę temu. Australijska firma tworzy nie tylko śniegowce, które pozostają najbardziej kultową serią ich obuwia, ale również klapki czy mokasyny. Klasyczne EMU (https://mybaze.com/pl/katalog/emu-australia/) wykonane są z wełny merynosów, co zapewnia ich nieprzemakalność i efektywne odprowadzanie wilgoci na zewnątrz nawet przy bezpośrednim kontakcie z zaspami śnieżnymi. Można nosić je zarówno do rajstop, leginsów i jeansów, jak i spodni dresowych. To niezwykle uniwersalna propozycja, którą warto mieć w swojej garderobie zimowej.