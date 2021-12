Maski medyczne, produkty foliowe i innowacyjne

Istnieją firmy, które wykorzystują wiedzę swoich pracowników do tworzenia produktów, które są pozornie ze sobą niezwiązane. Kiedy jednak przyjrzymy im się bliżej, okaże się, że pozornie niepasujące do siebie produkty, zrobione są np. z wykorzystaniem podobnej technologii lub z identycznych materiałów. Jedną z takich firm jest TW Plast, firma, która posiada w swojej ofercie m.in. maski medyczne oraz materiały wykonywane z tworzyw sztucznych. Co dokładnie znajdziemy w ofercie firmy i dlaczego warto śledzić jej rozwój?

Maski medyczne oraz maski ochronne

Firmy zajmujące się wytwarzaniem produktów medycznych muszą spełniać określone normy. W ofercie TW Plast można znaleźć m.in. maseczki medyczne trzywarstwowe typu II marki PRAESIDIUM. Produkt spełnia normę EN 14683, co oznacza, że użytkownik otrzymuje ≥ 98% gwarancję skuteczności filtracji, przy jednoczesnym zachowaniu swobody oddychania. Maski medyczne używane są przez chirurgów oraz osoby wykonujące pozostałe zawody medyczne. Dzięki zachowaniu standardu Typu II, użytkownicy masek mogą być pewni, że mają zapewnioną wysoką ochronę przeciwwirusową oraz przeciwbakteryjną. Należy jednak pamiętać, że aby owa ochrona faktycznie była odpowiednio wysoka, niezbędne jest utrzymywanie podstawowych zasad higieny oraz regularne zmienianie maseczek.

Kolejnym produktem są maski medyczne trzywarstwowe Typu IIR. Produkt zapewnia wysoki poziom filtracji antybakteryjnej oraz ochronę przeciw drobnoustrojami roznoszonymi drogą kropelkową. Do stworzenia trzywarstwowej maski medycznej Typu IIR wykorzystuje się dwie warstwy włókniny typu Spounbond i warstwę tkaniny filtracyjnej Meltblown.

Oczywiście, obecnie ze względu na konieczność noszenia maseczek, wiele osób zastanawia się, jakie środki ochrony osobistej wybrać, żeby jak najlepiej chronić siebie i swoich bliskich. Kupując maseczki, warto wybierać atestowane, sprawdzone produkty, które zapewnią najskuteczniejszą ochronę przed szkodliwymi drobnoustrojami. Noszenie maski sprawia, że transmisja mikroorganizmów przenoszonych drogą kropelkową zostaje w znaczący sposób ograniczona.

Najpopularniejszy produkt do pakowania - folia stretch

Choć na rynku można znaleźć folie różnych producentów, to warto mieć świadomość, że poszczególnie marki oferują różną jakość. Folia stretch musi posiadać konkretne parametry, żeby móc dobrze pełnić swoją funkcję. Należą do nich m.in. rozciągliwość, odporność na uszkodzenia mechaniczne, wytrzymałość. Folia stretch jest używana we wszystkich gałęziach przemysłu i znajduje zastosowanie m.in. w branży farmaceutycznej, kosmetycznej, budowlanej i spożywczej. Oczywiście produkt ten wykorzystywany jest nie tylko przemysłowo. Klienci prywatni chętnie sięgają po folię w trakcie przeprowadzek, pakowania żywności, a także oddając się różnego rodzaju czynnościom hobbystycznym.

Jakie jest najpopularniejsze zastosowanie folii stretch? Zdecydowanie zabezpieczanie przedmiotów, zarówno w postaci pojedynczych opakowań i produktów, jak i całych palet z towarami. Odpowiednio zabezpieczone za pomocą folii przedmioty mogą być bezpiecznie transportowane lub przechowywane np. w magazynie. Folia stretch zapewnia bardzo skuteczną ochronę przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych, takich jak np. wilgoć. Kupując folię możemy wybierać spośród produktów przezroczystych i czarnych, a także tych sprzedawanych w nawojach ręcznych oraz maszynowych. Pierwsze zazwyczaj znajdują zastosowanie w gospodarstwach domowych, a drugie - w przemyśle.

Jakość, której można zaufać

TW Plast to firma, która powstała dzięki zaangażowaniu ludzi z pasją. Pasją do tworzenia produktów najwyższej jakości, która jest realizowana od ponad 20 lat. Głównym celem marki jest dostarczanie klientom produktów, które spełniają najwyższe standardy - te dotyczące jakości produkcji oraz te związane z czystością. Na każdym etapie, każdy produkt poddawany jest szczegółowej kontroli. Jest to możliwe dzięki temu, że cały łańcuch wytwórczy zlokalizowany jest w Polsce.