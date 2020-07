Masz w domu psa lub kota? Sprawdź jakimi chorobami możesz się od niego zarazić

Choroby, które zwierzęta mogą przenieść na człowieka często wynikają z braku zachowania odpowiedniej higieny (myj często ręce, zwłaszcza po zabawie i głaskaniu psa). Mogą to być choroby zakaźne lub pasożytnicze, nie wszystkie są dla nas groźne, ale niektóre mogą być uciążliwe. Pamiętaj o regularnym odrobaczaniu i obowiązkowych szczepieniach psa i kota, zwłaszcza jeśli twój pupil jest “wychodzący” - przebywa na zewnątrz i ma kontakt z innymi zwierzętami. Nie zapominaj również o regularnych wizytach u weterynarza.

Czym możesz zarazić się od psa lub kota

Zoonoza oznacza choroby odzwierzęce, którymi mogą zarazić się ludzie. Najczęściej są one wywoływane przez bakterie, wirusy, pasożyty i grzyby.

Oto te, na które powinieneś uważać:

Świerzb - świerzbowce to pasożyty z rodziny roztoczy. Choroba rozwija się na powierzchni skóry zwierzęcia (głównie na głowie) powodując miejscowe łysienie i zmiany skórne. Jeśli zaobserwujesz, że Twojego zwierzaka swędzi skóra (głownie na uszach, pyszczku, łapach), może to być początek choroby. Świerzbowiec przenosi się na ludzi przez bezpośredni kontakt. Objawem charakterystycznym u ludzi może być wysypka lub grzybica. W przypadku pojawienia się świerzbu należy zgłosić się z pupilem do weterynarza celem wdrożenia odpowiedniego leczenia. Trzeba także pamiętać o odpowiedniej higienie i częstym myciu rąk.

Bąblowica - choroba pasożytnicza wywołana przez tasiemca bąblowcowego. Składa on jaja, które są wydalane do otoczenia wraz z kałem i moczem. Do organizmu człowieka dostają się przez ich połknięcie. Larwy mogą się tam rozwijać osiedlając się w różnych narządach wewnętrznych. Bąblowica to choroba, która może przebiegać bezobjawowo przez wiele lat, powodując później wiele poważnych problemów zdrowotnych (guz nowotworowy, choroby nerek, żółtaczkę i inne). Aby uniknąć zakażenia bąblowicą, należy pamiętać o właściwej higienie rąk, prać rzeczy w wysokiej temperaturze, a pupilowi regularnie podawać preparaty na odrobaczanie dla psa lub kota.

Toksokaroza - tą pasożytniczą chorobę wywołuje glista psia, a u kotów - glista kocia. Jaja pasożyta znajdują się w odchodach zwierzęcych, a w środowisku mogą one przetrwać nawet kilka lat cały czas stanowiąc zagrożenie dla zdrowia. Zarazić toksokarozą można się poprzez zjedzenie skażonego pożywienia (dlatego należy dokładnie myć warzywa i owoce), kontaktu z zanieczyszczoną ziemią, piaskiem lub przez bezpośredni kontakt ze zwierzakiem (jaja moga pozostawac na sierści lub pysku). Ze względu na różne umiejscowienie się pasożytów w ludzkim ciele, chorobę można określić mianem toksokarozy trzewnej , mózgowej i ocznej. Najczęstszymi objawami choroby są: gorączka, wysypka, bóle brzucha i głowy, zaburzenia widzenia lub powiększenie śledziony, wątroby.

Wścieklizna - jest to najniebezpieczniejsza choroba wirusowa, jaką człowiek może zarazić się od zwierzęcia. Zarażenie się odbywa się poprzez ugryzienie przez chore zwierzę. Może powodować zaburzenia układu nerwowego, prawie zawsze prowadzi do śmierci. Profilaktyką w przypadku wścieklizny jest szczepienie (w przypadku psa obowiązkowo i regularnie raz w roku). Objawy zarażenia się wścieklizną to: pobudzenie, ból głowy, gorączka, ogólne złe samopoczucie, duszności, drgawki, porażenie kończyn.

Giardioza - choroba pasożytnicza wywołana przez giardię - pasożyta jelitowego. Podobnie jak w przypadku wcześniej już wspomnianych pasożytów, jaja gardii przedostają się do środowiska wraz z odchodami psa lub kota. Zanieczyszczają ziemię, jedzenie lub mogą trafić do ludzkiego układu pokarmowego poprzez zabrudzone ręce. Często choroba dotyka młode psy. Można ją rozpoznać po wymiotach i zielono-brązowych biegunkach. U człowieka zakażenie i choroba dają objawy zbliżone do grypy żołądkowej (bóle brzucha, biegunki, ale zdarzają się też wysypki czy niechęć do jedzenia).

Tasiemiec psi - choroba u psa przebiega zwykle bezobjawowo, ale niekiedy można zauważyć u pupila świąd odbytu, a w kale kawałki tasiemca. Zarażenie u człowieka odbywa się poprzez przedostanie się jaj tasiemca do przewodu pokarmowego. Najbardziej narażone na to są dzieci, które po zabawie z psem wkładają ręce do buzi lub nie umyją ich przed jedzeniem. Jeżeli twój pies ma tasiemca, nie pozwalaj mu się lizać po twarzy i rękach. W ten sposób możesz uniknąć przeniesienia choroby. Dla człowieka zarażenie się tasiemcem jest groźne i wymaga hospitalizacji.

Toksoplazmoza - chorobą można zarazić się od kota poprzez kontakt z jego odchodami (miej to na uwadze przy opróżnianiu i czyszczeniu kuwety i pamiętaj o myciu rąk po tej czynności). Najczęstszą przyczyną zakażeń toksoplazmozą jest jednak kontakt z surowym mięsem (dokładnie myj deskę do krojenia!). U zdrowej osoby choroba ta przebiega bezobjawowo. Niebezpieczeństwo może pojawić się u ciężarnej kobiety, która wcześniej na nią nie chorowała. Toksoplazmoza może powodować uszkodzenia płodu lub poronienia.

Choroba kociego pazura - to choroba bakteryjna przenoszona przez pchły. U kota przebiega bezobjawowo, a na człowieka przenosi się poprzez ugryzienie lub zadrapanie. Najczęstsze objawy u ludzi ludzi to pojawienie się krostki w miejscu zadrapania, zaczerwienienie, powiększenie węzłów chłonnych czy gorączka, bóle głowy, pleców, zmęczenie.

Dermatofitoza - chorobę powołują dermatofity, grzyby, które atakują skórę. Tą chorobą grzybiczą ludzie zarażają się poprzez dotyk - głaskanie chorego kota czy psa. Choroba u człowieka objawia się czerwonymi swędzącymi i łuszczącymi się plamami na dłoniach. Może zaatakować również paznokcie lub skórę głowy. Profilaktyka przeciw dermatofitozie to regularne podawanie pupilowi preparatów na odrobaczanie oraz unikanie kontaktu z bezdomnymi zwierzętami.



Chlamydioza - bakteryjna choroba występująca u kota, objawia się katarem (kot często kicha) i wydzielina z nosa i ropnym zapaleniem spojówek. Do zarażenia dochodzi poprzez kontakt z wydzieliną. Zwykle u ludzi choroba przebiega bezobjawowo, czasem może pojawić się pieczenie w cewce moczowej. Nieleczona chlamydioza u kobiet może prowadzić do niepłodności. By zapobiec wystąpieniu tej choroby u naszego czworonoga wystarczą coroczne szczepienia ochronne.