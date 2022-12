Materace piankowe - z czego się składają?

Wygodne i trwałe materace z pianką wysokoelastyczną

Materace piankowe zbudowane mogą być z jednolitego blatu pianki lub połączenie kilku różnych pianek: wysokoelastycznej, lateksowej i termoelastycznej. Spotkać się można także z modelami, które dodatkowo we wkładzie posiadają matę kokosową lub warstwę sizalu.

Jednymi z najczęściej wybieranych materacy są te produkowane z nowej generacji pianki poliuretanowej, czyli tzw. pianki wysokoelastycznej. Proces produkcji jest inny niż w materacach starszego typu. Efektem jest materac o zdecydowanie lepszych właściwościach. W przeciwieństwie do zwykłych materacy z pianką poliuretanową, w materacach wysokoelastycznych wykorzystuje się surowce wyższej jakości, które odpowiadają za optymalną trwałość i elastyczność materaca. Dobrej jakości modele wysoekoelastyczne dopasowują się do naturalnych krzywizn ciała i wyróżniają dużą odpornością na odkształcenia. Charakterystyczna dla tych modeli jest też duża dynamika pracy, naciśnięte szybko wracają do pierwotnego kształtu. To zapewnia wygodę przy przekręcaniu się lub wstawaniu z materaca.

Pianka termoelastyczna - jak unoszenie się na wodzie

Innym rodzajem materacy piankowych są materace termoelastyczne. Pianka termoelastyczna, często nazywana też visco, stanowi jedną z warstw materaca, a podstawą mogą być m.in pianki wysokoelastyczne, lateksowe, albo sprężyny. Tym, co przede wszystkim wyróżnia piankę visco jest zdolność do reagowania na ciężar i temperaturę ludzkiego ciała. Dzięki temu pianka tworzy jakby odlew sylwetki, idealnie dopasowując się do jej kształtu. Materace z pianką termoelastyczną zapewniają przyjemne uczucie otulenia, a przy tym pozwalają na dogłębną regenerację mięśni, dzięki odciążeniu całego ciała i poprawie cyrkulacji krwi w organizmie. Ortopedyczne i prozdrowotne właściwości pianki termoelastycznej sprawiają, że wiele modeli materacy z tej grupy otrzymało certyfikat wyrobu medycznego.