Meble do pokoju dziennego

Wybierając meble do salonu, powinno się patrzeć na coś więcej niż estetyka i nowinki wnętrzarskie, należy dokładnie przemyśleć, jakie meble będą potrzebne, aby niepotrzebnie nie zagracić pomieszczenia. Czasem nie wszystkie elementy z kolekcji będą przydatne. Standardowymi meblami do pokoju dziennego są: komoda z drzwiczkami, witryna ze szkłem, ława z półką, szafka RTV pod telewizor oraz półka na książki. Te wszystkie bryły tworzą w pełni funkcjonalny komplet, jednak może okazać się, że szafka ze szkłem będzie niepotrzebna, ponieważ nie ma czym jej uzupełnić, z kolei przydałaby się dodatkowa szafa na ręczniki, zasłony i kurtki zimowe. W ten sposób łatwo zweryfikować, czego tak naprawdę potrzeba do kompleksowego umeblowania pokoju dziennego.

Ława do salonu

Elementem, bez którego nie da się, wyobrazić salonu jest ława. Stolik kawowy dopełnia każdą aranżację salonu, uzupełnia przestrzeń przy sofie lub narożniku, a przy tym pełni funkcję, której nie zastąpi żaden inny mebel. To właśnie na ławie kładziemy kawę, herbatę i ciasto podczas wizyty gości, a wieczorem, gdy salon zmienia się w salę kinową, to na stoliku wykładamy przekąski. Ława może mieć prosty design i wpasować się do stylu skandynawskiego, mieć szklany blat i odnaleźć się w stylu glamour lub być złożona z drewnianego blatu i metalowych nóg idealnie pasując do stylu loft. Ten mebel do pokoju dziennego może być także funkcjonalny, zwłaszcza gdy pod blatem znajduje się półka lub jest to model z szufladami, wówczas zyskujemy dodatkowe miejsce do przechowywania.

Szafka z drzwiczkami do pokoju dziennego

Komoda w pokoju dziennym jest prawie tak samo potrzebna, jak szafka RTV na telewizor. Rzadko spotyka się szafę w salonie, a jednak wszystkie obrusy, firany, dokumenty i inne drobiazgi trzeba gdzieś przechowywać. Spośród różnych modeli szafek, najbardziej trafnym wyborem są te, które mają zarówno szuflady, jak i półki zamknięte za drzwiczkami. Dzięki temu poszczególne sekcje szafki mogą przechowywać zgoła inne przedmioty. Do komód doskonale pasują półki, zawieszenie jej nad blatem mebla doskonale wypełnia ścianę i sprawia, że cała kompozycja nabiera dekoracyjnego charakteru. Półki do salonu sprawdzają się na książki, kwiaty doniczkowe lub ramki na zdjęcia, dzięki nim ściany nie wydają się puste.

Coraz częściej komoda do salonu jest elementem dekoracyjnym, który nie należy do mebli z jednej kolekcji. Designerska szafka w ciekawym kolorze, z niepowtarzalnymi uchwytami lub niespotykanymi nóżkami przyciąga uwagę gości i sprawia, że ilość dodatków w pomieszczeniu może być ograniczona.

Białe meble do salonu

Nie da się zaprzeczyć stwierdzeniu, że białe meble do pokoju dziennego to trend panujący od paru lat i nic nie wskazuje na to, aby miało się coś zmienić. Meble do salonu w stylu prowansalskim lub skandynawskim zachwycają swoją prostotą i ponadczasowością, wydają się lekkie, a także kojarzą z wiejskim domkiem na wsi, a całość prezentuje się sielsko i anielsko. Nic dziwnego, że tak wiele osób wybiera meble w takim stylu do swojego salonu. Ostatnio jednak zaczęło być głośno o meblach w stylu boho, który kojarzy się z naturalnymi materiałami i barwami – drewnem, brązem, żółcią i zielenią. Czy to by oznaczało, że białe meble do salonu zostaną wyparte przez drewniane meble? Z pewnością niedługo wszystko się okaże!