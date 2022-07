Meble kuchenne na wymiar: ile kosztują, od czego zależą ceny?

Od czego zależą ceny mebli kuchennych na wymiar?

Kuchnia kuchni nierówna, toteż ceny mebli na wymiar będą się między sobą bardzo mocno różnić. Ostateczny koszt zależy od wielu różnych czynników, takich jak choćby:

materiał wykorzystany do wykonania zabudowy,

powierzchnia kuchni,

liczba szafek w komplecie,

personalizowane rozwiązania (np. rodzaj uchwytów, nietypowe kształty mebli),

dodatkowe udogodnienia (np. ciche zamykanie, wysuwane kosze itp.),

region (w poszczególnych województwach ceny kształtują się na różnych poziomach),

doświadczenie i oferta wybranego wykonawcy.

W dalszej części artykułu odpowiemy sobie na pytanie, ile dokładnie kosztują poszczególne rodzaje mebli kuchennych na wymiar.

Ile kosztują meble kuchenne na wymiar?

Znając powyższe założenia, ceny mebli kuchennych na wymiar możemy sprowadzić do uśrednionych poziomów. Najlepiej nada się do tego kryterium materiału wykorzystanego do zabudowy, ponieważ pozostałe parametry będą mocno od siebie odbiegać w zależności o konkretnego przypadku. Takie podejście pozwala nam stwierdzić, że:

meble z laminatu kosztują 1000 – 1300 zł/mb,

meble z płyty MDF kosztują 1400 – 2200 zł/mb,

meble lakierowane i fornirowane kosztują 1700 – 2600 zł/mb,

meble drewniane kosztują 1800 – 2300 zł/mb w przypadku najtańszego drewna sosnowego, ale już 3100 – 4200 zł/mb w przypadku drzew egzotycznych.

Płyta laminowana to jeden z najpopularniejszych i zarazem najkorzystniejszych cenowo materiałów wykorzystywanych do budowy mebli na wymiar. Najtańsze ich warianty posiadają obrzeża zabezpieczone bardzo słabym jakościowo materiałem melaminowym. W efekcie szafki mogą się rozklejać i wchłaniać wilgoć, co powoduje ich pęcznienie. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem okażą się więc fronty laminowane zabezpieczone specjalną taśmą PCV. Dzięki temu, że nie odkleja się ona tak łatwo, znacznie lepiej chroni meble. Jeszcze solidniejsze są profile aluminiowe, za które trzeba już jednak zapłacić niemal tyle co za najtańsze szafki z drewna.

Na rynku najczęściej można spotkać się z meblami kuchennymi wykonanymi z płyt MDF. Występują one w kilku podstawowych wariantach różniących się trwałością wykończenia i poziomem ochrony przed wilgocią:

meble z płyty MDF pokryte folią PCV,

meble z płyty MDF lakierowane akrylem,

meble fornirowane z płyty MDF.

Najdroższe meble kuchenne na wymiar znajdziesz w kategorii szafek z litego drewna. Najczęściej wykonuje się je z łatwo dostępnych gatunków, takich jak sosna, brzoza czy buk. Ich fronty bywają dodatkowo pokryte lakierem zabezpieczającym powierzchnię przed wilgocią i zabrudzeniami. Za prawdziwie szlachetne rozwiązania należy uznać meble kuchenne z dębu lub różnych rodzajów drewna egzotycznego.

Warto wspomnieć także o frontach wykonanych ze szkła, które świetnie odnajdują się w nowoczesnych aranżacjach. Jak łatwo się domyślić, odznaczają się one największą odpornością na wilgoć i są najłatwiejsze do utrzymania w czystości. Za takie udogodnienia trzeba jednak sporo zapłacić – za tego typu szafki z górnej półki zapłacisz 2300 – 2600 zł/mb.

O czym pamiętać, zamawiając meble kuchenne na wymiar?

Decydując się na montaż mebli kuchennych na wymiar, nie warto kierować się wyłącznie aspektami finansowymi. Chociaż chęć zaoszczędzenia na zabudowie jest jak najbardziej naturalna i zrozumiała, warto czasem ponieść dodatkowe koszty, aby zapewnić sobie komfort użytkowania kuchni na długie lata.

Podczas prac nad projektem pomieszczenia zwróć na przykład uwagę na to, aby układ mebli i urządzeń AGD odpowiadał zasadzie trójkąta roboczego. Sprowadza się ona do funkcjonalnego ustawienia kluczowych elementów wyposażenia, czyli lodówki, zlewozmywaka i kuchenki. Celem tego rozwiązania jest redukcja liczby kroków, jakie trzeba wykonać podczas przygotowywania posiłków.

Zamawiając meble kuchenne na wymiar, zastanów się też nad dodatkowymi udogodnieniami, które podniosą komfort eksploatacji kuchni. Szczególnie istotne okażą się one w ciasnych i nieustawnych wnętrzach. Mowa na przykład o takich rozwiązaniach jak wysuwane kosze cargo czy szafki narożne z systemem obrotowym. Zapewnią Ci one wygodny dostęp do przechowywanych rzeczy, pozwalając jednocześnie zaoszczędzić sporo cennej przestrzeni.

Jeśli zależy Ci na tym, by zredukować koszty mebli kuchennych na wymiar, zdecyduj się na usługi prywatnych wykonawców. Ich oferty znajdziesz na przykład na popularnych platformach internetowych, takich jak Fixly. Dyktowane przez nich ceny okażą się prawdopodobnie dużo niższe niż te narzucane przez znane sklepy meblarskie.