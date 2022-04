Medale jubileuszowe na zamówienie - tradycja i prestiż

Nagroda dla zasłużonych

Jubileusze i okrągłe rocznice to bardzo uroczyste imprezy, które wymagają idealnej oprawy. Są to podniosłe chwile, które jubilaci wspominają przez całe życie. Przy różnych okazjach często wręczane są nagrody, na przykład kwiaty czy bony pieniężne. Choć duży bukiet kwiatów uświetnia chwilę, to w gruncie rzeczy jest to nagroda ulotna. Doskonałym rozwiązaniem będą natomiast medale odlewane na zamówienie, które można wręczyć jubilatom. Są to krążki, stanowiące pamiątkę na całe życie. Medale tradycyjnie wręcza się osobom zasłużonym, na przykład zwycięzcom zawodów, naukowcom z wybitnymi osiągnięciami czy wieloletnim pracownikom, którzy przyczynili się do sukcesu firmy. Nie ma jednak przeszkód, aby uhonorować nimi także jubilatów, którzy obchodzą różnego typu rocznice czy inne, ważne w swoim życiu wydarzenia.

Czym charakteryzują się medale jubileuszowe?

Medale jubileuszowe na zamówienie wykonywane są według unikalnego projektu. Na krążku mogą znaleźć się informacje, dotyczące:

dnia, w którym odbywa się impreza,

jubilata (najczęściej jest to jego imię i nazwisko),

miejsca, w którym wręczany jest medal,

nagradzającego (nazwa firmy, instytucji).

Projekt może być dostarczony przez zamawiającego, lecz w razie potrzeby może go wykonać bezpłatnie doświadczony grafik. Następnie medale są odlewane za pomocą specjalistycznych urządzeń, zgodnie z ponad 400-letnią tradycją odlewniczą. Krążki charakteryzuje najwyższa jakość wykonania oraz dbałość o detale. Są to unikatowe produkty, które mogą stanowić piękną i niezwykle prestiżową pamiątkę na całe życie. Warto pamiętać, że medale odlewane na zamówienie nie powielają się z innymi, mają więc charakter spersonalizowany.

Medale jubileuszowe - na jakie okazje warto je zamówić?

Medale jubileuszowe można wykorzystać w różnych sytuacjach. Często wręczane są one małżonkom, którzy obchodzą okrągłą rocznicę ślubu. Mogą stanowić prezent od dzieci bądź innych, bliskich osób. Medal jubileuszowy jest formą uhonorowania wieloletnich pracowników, którzy na przykład odchodzą na emeryturę. Może być on też nagrodą dla tych, którzy pracują w danej instytucji 10, 15 czy nawet 30 lat. Krążki mogą być wręczane pracownikom instytucji państwowych, którzy otrzymali awans i od teraz będą wykonywać innego rodzaju obowiązki w nowym miejscu. Honorowanie medalami praktykowane jest także wśród drużyn sportowych. Często stanowią one nagrodę dla trenera czy innej osoby, która jest zaangażowana w życie konkretnego zespołu. Możemy także wręczać je z okazji okrągłej rocznicy urodzin, co w szczególności znajduje upodobanie wśród osób starszych. Medal może stanowić doskonałą alternatywę dla kwiatów, dyplomów czy innego rodzaju prezentów, które nie są tak prestiżowe i wyjątkowe