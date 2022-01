Męski sweter na zimę — jaki fason wybrać? Na co zwrócić uwagę podczas zakupu?

Klasyka gatunku, czyli golf – to znakomita propozycja na chłodniejsze dni, która nadaje stylizacji wyjątkowego charakteru. Szykowny wygląd i prosty krój szczególnie przypadną do gustu modowym minimalistom. Taki sweter prezentuje się rewelacyjnie w towarzystwie marynarki oraz w wersji solo. Można go też zakładać do garnituru, tworząc w ten sposób modny zestaw w stylu smart casual.

Troyer

Sweter z kołnierzem troyer charakteryzuje wysoka stójka zapinana pod szyją na suwak lub guziki. To popularny model, który emanuje prawdziwie włoskim stylem. Troyer doskonale prezentuje się w połączeniu z koszulą oraz krawatem, ale warto pamiętać, że taki zestaw plasuje się dość nisko, jeśli chodzi o stopnie formalności.

Kardigan

Najbardziej eleganckim ze wszystkich fasonów swetrów jest kardigan. Sprawdza się jako zamiennik sportowej marynarki, ale tylko w wersji zapinanej na guziki. Kardigan pięknie eksponuje koszule i krawat, ale równie dobrze prezentuje się w połączeniu z mniej eleganckimi elementami garderoby. Kardigan na suwak nie jest już tak elegancki - to element typowo casualowych stylizacji.

Na co zwrócić uwagę wybierając sweter męski?

Odpowiednio dobrany rozmiar jest kluczową kwestią. Zbyt duży sweter może się fałdować, co przekłada się na nieestetyczny wygląd. Z kolei za mały rozmiar nie prezentuje się atrakcyjnie, a w dodatku ogranicza swobodę ruchów.

jest kluczową kwestią. Zbyt duży sweter może się fałdować, co przekłada się na nieestetyczny wygląd. Z kolei za mały rozmiar nie prezentuje się atrakcyjnie, a w dodatku ogranicza swobodę ruchów. Grube, ciepłe swetry z wyraźną fakturą świetnie sprawdzają się w nieformalnych okolicznościach, są idealne na co dzień. W przypadku okazji wyższej rangi zdecydowanie lepiej postawić na cieńsze i gładkie materiały . Jednolita struktura swetra sprawia także, że jest on o wiele bardziej uniwersalny.

świetnie sprawdzają się w nieformalnych okolicznościach, są idealne na co dzień. W przypadku okazji wyższej rangi zdecydowanie lepiej postawić na cieńsze i gładkie . Jednolita struktura swetra sprawia także, że jest on o wiele bardziej uniwersalny. Swetry wykonane z dobrej jakości naturalnych tkanin zapewniają komfort i wyglądają o wiele lepiej, niż ich syntetyczne zamienniki.

zapewniają komfort i wyglądają o wiele lepiej, niż ich syntetyczne zamienniki. Stonowane kolory są doskonałą bazą dla eleganckich stylizacji. Nietypowe barwy lub krzykliwe wzory są modne i mogą prezentować się znakomicie, ale sprawdzą się jedynie w luźnych, casualowych zestawach.

Poszukujesz swetra wykonanego z jakościowego materiału, który wyróżnia klasyczne wzornictwo oraz krój idealnie dopasowany do sylwetki? Zapoznaj się z ofertą sklepu Recman.pl i znajdź wymarzony model.