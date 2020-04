Męskie kurtki przejściowe – aktualne trendy

Wraz z nastaniem wiosny wiele osób postanawia odświeżyć zawartość swojej garderoby. Wybierając męską kurtkę wiosenną na rok 2020 mamy obecnie do wyboru wiele różnych rozwiązań, jak więc się w tym nie pogubić i na który rodzaj kurtek wiosennych na sezon 2020 warto zwrócić uwagę? Poniżej przedstawiamy kilka ponadczasowych propozycji, które sprawdzą się nie tylko na jeden sezon!

Elegancka przejściowa kurtka męska, czyli bosmanka

Bosmanka jest także zwana półpłaszczem. Wywodzi się – jak wiele elementów dzisiejszej męskiej garderoby – z umundurowania. Ściślej mówiąc, z wersji krótkich płaszczy, jakie nosili dawniej brytyjscy marynarze. Jej cechą charakterystyczną jest to, że przypomina męski płaszcz, jednak jest za krótka, byśmy mogli użyć tej nazwy. Sięga z reguły do połowy uda lub nieco wyżej. Najczęściej szyje się ją z wełny, nieraz z dodatkiem poliestru (ten dodatek nie powinien jednak przekraczać poziomu 20%). Bosmanka to także dosyć wydatne, okrągłe guziki (w jednym lub dwóch rzędach). Cechą charakterystyczną jest także kołnierz – na tyle szeroki aby można go było postawić. Zwykle sięga wtedy powyżej ucha.

Jest to bardzo dobry strój dla tych panów, którzy preferują płaszcze, jednak z pewnych względów (np. prowadzenie auta) potrzebują większej wygody. Bosmanka sprawdzi się zarówno w bardziej eleganckim wydaniu stylizacji casual (zwanymi smart casual), jak i zwykłych, codziennych sytuacjach – można ją zestawiać nawet z jeansami.

Typowe rozwiązanie na wiosnę, czyli wiatrówka

Wiatrówka to z reguły cienka kurtka ze sztucznego tworzywa (na ogół jest to poliester), której głównym zadaniem jest ochrona przed przewianiem i zmoknięciem. Jest to kurtka męska występująca także w wersji damskiej. Zwykle nosi się ją w chłodniejsze dni, narzuconą na sweter. Wiatrówka to także nieodłączny kompan wszystkich, którzy poza zimowym sezonem wybierają się w góry. Na górskim szlaku panuje zasada, by ubierać się „na cebulkę”, czyli w kilka cieńszych warstw, zamiast jednej, grubej kurtki. Co jeszcze typowe dla tego rodzaju okrycia to kaptur, który można często odpiąć. U dołu większość modeli jest wyposażona w sznurek do ściągania, podobnie końce rękawów.

Wiatrówka będzie dobrze komponować się z innymi elementami trekkingowego stylu, co nie znaczy, że tylko takie elementy mogą do niej pasować. Choć niewątpliwie nie wybierzemy się w niej do opery, na każdą z codziennych, zwykłych sytuacji będzie w sam raz. Dużym plusem standardowej wiatrówki jest to, że po złożeniu zajmuje bardzo mało miejsca. Można więc bez większego trudu zmieścić ją w torbie lub plecaku.