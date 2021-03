Mieszkanie – co zrobić, by było funkcjonalne

Salon – jak go inteligentnie urządzić? Mieszkanie – kuchnia dobrze urządzona.

Wygodne mieszkanie, zwłaszcza o niewielkim metrażu, to mieszkanie, w którym żyje się nam łatwo. Nic nam nie zawadza, wszystko ma swoje miejsce i jest tam wystarczająco dużo przestrzeni, by każdy z domowników mógł żyć komfortowo. Funkcjonalne mieszkanie to także łatwość utrzymania go w porządku. Do najbardziej kłopotliwych pomieszczeń w mieszkaniu, jeśli chodzi o urządzenie ich tak, by były funkcjonalne, należą kuchnia i salon. A to także między innymi dlatego, że muszą pomieścić jak najwięcej sprzętu czy mebli.

Salon – jak go inteligentnie urządzić?

Salon to miejsce reprezentacyjne każdego mieszkania. To tutaj przyjmujemy gości, tutaj wypoczywamy i tutaj też są meble, których zadaniem jest pomieszczenie dużej liczby rzeczy – taką zazwyczaj funkcję pełni salon w mniejszych mieszkaniach. Jeśli chcemy, by salon był funkcjonalny i jednocześnie estetyczny, możemy zastosować parę prostych zabiegów. Bardzo praktycznym rozwiązaniem w tego typu pomieszczeniach jest nowoczesna meblościanka, która w sposób ekonomiczny pomieści wiele rzeczy. Dzięki temu zyskamy więcej miejsca. Kolejnym bardzo funkcjonalnym meblem jest komoda. Jej szuflad także pozwolą nam zadbać o porządek w mieszkaniu – gdyż ich wnętrze skryje wiele rzeczy. Funkcjonalne mieszkanie to także umieszczenie w salonie narożnika. To mebel bardzo ergonomiczny, który dosłownie przyczyni się do tego, by każdy kąt naszego mieszkania był zagospodarowany. Funkcjonalne mieszkanie to także jak najmniej bibelotów, które niestety zagracają przestrzeń i utrudniają sprzątanie. Ważne jest też, aby do metrażu salonu dostosować wielkość telewizora – w ten sposób nie będzie on przytłaczał pomieszczenia.

Kuchnia – praktyczny wymiar urządzenia pomieszczenia

Można by zaryzykować twierdzenie, że kuchnia to serce mieszkania. To w niej zazwyczaj dużo się dzieje i to ona po części tworzy nastrój mieszkania i wpływa na jego przytulność. Co zrobić, by była funkcjonalna? Dobrym rozwiązaniem są szafki wiszące, które pozwolą zaoszczędzić miejsce na podłodze. Szafki wiszące zamykane to także doskonały sposób na schowanie talerzy czy innych sprzętów kuchennych. Funkcjonalność kuchni to dopasowanie do jej wielkości sprzętów AGD – w tym kuchenki i lodówki. Dzięki temu zyskamy swobodę poruszania się w tym pomieszczeniu i wygodę w przygotowywaniu posiłków.

Mieszkanie to nasze małe (lub większe) królestwo – od nas więc zależy, jak je urządzimy i to nasze potrzeby są w nim najważniejsze. A jedną z głównych potrzeb jest po prostu… wygoda.

