Interkomy motocyklowe – najważniejsze funkcje, które musi posiadać interkom

Na początek proste pytanie – po co nam interkom, kiedy może się przydać?

To pytanie pewnie zadawał sobie każdy, nawet jeżeli już miał jakieś przesłanki do dokonania takiego zakupu. Wielu motocyklistów podchodzi do tematu interkomu z reakcją: "Ale po co mi to? Przecież w sumie jestem tylko ja i moja maszyna. I pełna wolność dozowana mocą skrytą w manetce. Nic więcej mi nie potrzeba. Poza tym nie jeżdżę w grupie".

W tym momencie warto się jednak zatrzymać i zadać sobie kilka kluczowych pytań. Jak użytkujemy motocykl? Czy jeździmy w długie trasy solo albo z pasażerem lub większą paczką? A może pokonujemy masę kilometrów w tygodniu, nie tylko od czasu do czasu, weekendowo? Czy często korzystamy z telefonu i do tego jeździmy motocyklem? Czy często korzystamy z nawigacji? A może lubimy słuchać w podróży muzyki? Jeżeli odpowiedzi na te pytania są twierdzące, to zakup interkomu staje się mocno zasadny.

Niewątpliwie, interkom to bardzo przydatne urządzenie zapewniające komfort i bezpieczeństwo. Nie ma sensu zakładać pod kask niewygodnych słuchawek lub kombinować co chwilę z telefonem na szybkim postoju. Monitorowanie, czy ktoś nie dzwonił lub sprawdzanie trasy na nawigacji nie jest niczym przyjemnym. Im częściej korzystamy z motocyklu, tym bardziej zasadny jest to zakup.

Interkom jest bardzo przydatnym narzędziem z prostego względu – zapewnia komfort i bezpieczeństwo. Dzięki interkomowi bez problemu porozmawiamy w trakcie jazdy, a nawet długa weekendowa przejażdżka będzie mogła odbyć się całkiem spontanicznie, w zasadzie bez ustalania trasy.

Jakie są najważniejsze funkcje i cechy, które musi posiadać interkom?

Kiedyś, kiedy jeszcze smartfony nie były tak spopularyzowane lub dopiero wchodziły w fazę znacznie większej funkcjonalności i wydajności, interkomy służyły głównie do komunikowania się z pasażerem, ewentualnie paroma osobami jeżdżącymi w grupie i korzystania z rozmów telefonicznych. Obecnie postęp technologiczny związany z telefonami i zmianą podejścia do nich sprawił, że potrzeby względem interkomów wzrosły i musiały zostać zaspokojone przez producentów. Czego zatem powinniśmy wymagać obecnie od oferowanych interkomów?

Interkomy do kasków motocyklowych powinny dawać nam możliwość prowadzenia czystych jakościowo rozmów telefonicznych oraz między uczestnikami wyprawy. To oznacza, że zastosowane w nich technologie łączności Bluetooth powinny być na poziomie przynajmniej standardu 4.2, a urządzenie powinno być wyposażone w dobry mikrofon i słuchawki oraz wspierać redukcję szumów. Zastosowany Bluetooth pozwoli też na łączenie się z większą ilością urządzeń. To od niego będzie zależeć z iloma osobami będziemy w stanie się połączyć i ile urządzeń podpiąć. I tutaj zaczyna się tak naprawdę prawdziwa zabawa, ponieważ to od zastosowanej technologii łączności będą zależeć możliwości interkomu.

Od niedawna, bo od 2015 roku, dostępne są interkomy, które wykorzystują technologię łączności DMC. Wcześniej łączność opierała się o wyłącznie Bluetooth. Teraz w grze jest jeszcze DMC. Co to nam daje? Możliwość podpięcia do rozmowy nawet do 30 osób, większą odporność na zakłócenia otoczenia oraz dłuższe odległości. I tutaj warto zwrócić też uwagę na takie rzeczy, jak odległość przy jakiej będziemy w stanie się słyszeć po połączeniu z innymi urządzeniami.

Kolejna sprawa, to ładowanie i żywotność baterii. Dobry interkom będzie miał bardzo długi czas czuwania i czas pracy pozwalający na godzinne rozmowy. Przewagę będą miały te urządzenia, które będą wspierane przez technologię szybkiego ładowania, dzięki temu zawsze będzie naładowany – nawet na krótki spontaniczny wypad.

Ostatnia istotna cecha to mobilność i poręczność. Na rynku jest wiele interkomów – dedykowanych dla poszczególnych producentów kasków i uniwersalnych. Warto rozważyć tę drugą grupę, ponieważ zakładanie takiego interkomu będzie łatwiejsze i możliwe w wielu kaskach, a przecież nie musimy ograniczać się do jednej skorupy. Zwieńczeniem całości będzie wybranie urządzenia, które będzie przyjazne dla innych interkomów. Musimy pamiętać, że nie wszyscy muszą mieć taki sam model, jak nasz.

Kilka słów na koniec – co warto jeszcze przemyśleć?

Na rynku jest obecnie cała masa interkomów. Ich ceny rozpoczynają się od około 300 zł, a często kończą na wartości 2500 zł, za zestaw na dwa kaski. Zanim zaczniemy szukać interkomu dla siebie, warto pomyśleć nad wcześniej wymienionymi kwestiami i zadać sobie powyższe pytania.

Często nie warto kupować czegoś, co ma wszystko, ale z czego nie korzystamy w pełni. Jeżeli nie lubimy słuchać muzyki lub radia, taka funkcja nie będzie nam potrzebna i nie ma sensu za nią dopłacać.

Zwróćmy też uwagę na to, że interkomy uniwersalne, często można przepinać między kaskami – mowa o przełożeniu bazy – co zajmuje niewiele czasu. To bardzo duże udogodnienie. Wielu producentów deklaruje kompatybilność z urządzeniami innych marek. Zanim jednak uwierzymy samym zapewnieniom, warto zgłębić temat i poczytać opinie o danym modelu.

Jeżeli planujemy zakup interkomu dla osoby jeżdżącej z nami zazwyczaj, nie zwlekajmy z tym na później, tylko lepiej rozważmy zakup zestawu. Taki zestaw będzie zapewniał najlepszą łączność w parach.