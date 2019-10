Miliardy dla Polski Wschodniej

Czy Polska wynegocjuje odpowiednie środki, które pomogą wyrównać poziom życia w Polsce z poziomem życia w UE?

Trwające negocjacje wieloletnich ram finansowych są dla Polski trudniejsze niż poprzednie, m.in. dlatego, że jesteśmy znacznie bogatszym krajem niż w 2004 r. W obliczu Brexitu oraz nowych wyzwań UE, takich jak migracje, bezpieczeństwo, obrona, rola polityki spójności, której Polska jest głównym beneficjentem, w budżecie UE spadła z 34% do 29% budżetu. Ewentualne przesunięcia środków między instrumentami czy redukcja ich wielkości, w celu pokrycia luki, będzie przedmiotem negocjacji w gronie UE-27. Ze względu na Brexit i formowanie się nowej KE negocjacje budżetowe mogą zakończyć się dopiero w drugiej połowie 2020 r. Polska aktywnie uczestniczy w tych negocjacjach. Przekonujemy naszych partnerów do tego, że nadal wiele barier utrudnia rozwój Polski Wschodniej. Pokazujemy też skuteczność naszej polityki i bardzo dobre efekty programu Polska Wschodnia.

O te efekty też chcę zapytać. Co jest teraz największym skarbem regionu?

Pewnie wiele osób oczekuje, że jako pierwsze wymienię nowe drogi, wyremontowane linie kolejowe, odnowione atrakcje turystyczne. Ale to wszystko nie byłoby potrzebne, gdyby nie największy skarb regionu – mieszkający tu ludzie. To oni łączą tradycję z nowoczesnością, są przedsiębiorczy, innowacyjni i potrzebują tylko pomocnej dłoni albo asekuracyjnej liny, żeby ich skok na głęboką biznesową wodę był bezpieczny. Dlatego muszę podkreślić, że Polska Wschodnia to dziś najdynamiczniej rozwijające się startupy, które mogą korzystać ze wsparcia 6 Platform Startowych i konkurować o granty do 1 mln zł na rozwój biznesu. Tylko w tym roku takich pomysłów zgłosiło się już ponad 1900. Mogą korzystać z pozytywnej ścieżki rozwoju w Polsce Wschodniej i kontynuować swoje biznesowe osiągnięcia w oparciu o potencjał ludzi, instytucji i firm, który wrzuca właśnie wyższy bieg konkurencyjności.

Czy rzeczywiście możemy śmiało konkurować z najlepszymi do prowadzenia biznesu miejscami w Polsce?

Dziś lepsze są warunki do prowadzenia badań i współpracy nauki z biznesem. Dzięki wzmocnieniu potencjału naukowo-badawczego szkół wyższych i ośrodków naukowych oraz powstaniu lub rozbudowie parków przemysłowych, naukowo-technologicznych czy inkubatorów możemy dziś realizować w ramach programu Polska Wschodnia tak ambitne działania, jak Platformy startowe. Wcześniejszy program Rozwój Polski Wschodniej skupił się na wzmacnianiu zaplecza naukowo-badawczego, ten obecnie realizowany wspiera proces budowy ekosystemów start-upowych i intensywny rozwój przedsiębiorczości startupowej. To doskonały przykład naszego podejścia do konsekwentnego wspierania makroregionu, w oparciu o mocne fundamenty. To także element naszych działań zachęcających do pozostania, powrotu czy przyjazdu do Polski Wschodniej, aby tu mieszkać i pracować i stąd prowadzić własny biznes.

To wszystko wymaga jednak przełamania barier komunikacyjnych. Wracamy więc do lepszej dostępności transportowej.

W obecnej pespektywie kontynuujemy inwestycje włączające makroregion w europejskie ale i międzynarodowe szlaki komunikacyjne, co warunkuje jego dalszy dynamiczny rozwój gospodarczy. Realizujemy cztery wielkie przedsięwzięcia inwestycyjne drogowe i kolejowe: via Carpatia, via Baltica, Rail Baltica i budowę Wschodniej Magistrali Kolejowej. Warto zaznaczyć, że na infrastrukturę drogową przeznaczyliśmy 18,7 mld zł, w tym ponad 2 mld zł z programu Polska Wschodnia. Natomiast na usprawnienie transportu kolejowego w Polsce Wschodniej przeznaczymy blisko 16,4 mld zł, w tym w Programie Polska Wschodnia ok. 1,5 mld zł. Makroregion staje się coraz bardziej spójny i dostępny transportowo: przybliżają się rynki zbytu - dla przedsiębiorców i pracy - dla mieszkańców.

Jakie zatem mamy propozycje w negocjacjach z UE?

Polski i UE nie stać na oszczędności w polityce spójności. Polskie stanowisko jest takie , że polityka spójności powinna pozostać jedną z głównych polityk UE. Dlatego przygotowane propozycje programów ponadregionalnych uwzględniają możliwości inwestycji w infrastrukturę. W perspektywie finansowej UE 2021-2027 chcemy mieć Program Polska Wschodnia 2020+ i nowy Program Ponadregionalny 2020+: dla obszarów zmarginalizowanych i miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Wsparcie dla makroregionu Polski Wschodniej, choć z pewnymi zmianami, będzie kontynuowane po roku 2020. Naszym celem jest dalsze wzmacnianie przewag konkurencyjnych Polski Wschodniej. Szczególnie chcemy wymiernych efektów gospodarczych związanych z rozwojem przedsiębiorczości i wzrostem poziomu inwestycji prywatnych w makroregionie. Istotne pozostaną także aspekty związane z jakością życia mieszkańców.