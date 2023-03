Młodzi mają głos. Dlaczego warto się angażować społecznie?

Dlaczego aktywizacja młodych ludzi jest tak ważna?

Szymon Krawczyk, wiceprezes Lubelskiej Ligi Gier Miejskich: W dzisiejszych czasach aktywizacja młodych ludzi jest szczególnie istotna, ponieważ doskonale wiemy, że młodzież nie angażuje się w takim stopniu, w jakim powinna. Najlepszym przykładem jest frekwencja wśród młodych ludzi, którzy posiadają czynne oraz bierne prawo wyborcze. Mogą głosować podczas wyborów parlamentarnych, samorządowych i eurowyborów, ale tego nie robią. Chcemy, aby młodzi ludzie zrozumieli, że każdy głos jest kluczowy przy wyborze odpowiednich reprezentantów, zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej.

Młodzi ludzie aktywizują poprzez wolontariat.

Dokładnie. Sam od 16. roku życia angażuję się społecznie. Zaczynałem właśnie od wolontariatu. Wiem, jak trudne są początki wolontariuszy i z jakimi wyzwaniami trzeba się mierzyć, prowadząc własne stowarzyszenie. Wolontariat jest pierwszym schodkiem do poznania nowych ludzi, którzy w przyszłości będą mogli nam pomóc rozwijać własnych umiejętności, a nawet podjąć współpracę. Poza tym wszystkim zdobywamy cenne doświadczenie, które zaprocentuje w przyszłości.

Na czym polega projekt „Młodzi mają głos”?

Pokazujemy młodym ludziom w szkołach ponadpodstawowych, że ich głos, nawet jeśli nie mają jeszcze 18 lat, jest szczególnie ważny na lokalnej arenie. To właśnie tutaj mogą wykazać się własnymi zainteresowaniami i pokazać, jak chcą dbać o swoje dzielnice oraz rodziny. Młodzi coraz chętniej startują w wyborach do rad dzielnic, bo widzą, że mogą mieć wpływ na najbliższe otoczenie. Chcemy ich zachęcić nie tylko do startowania, ale też do pójścia na wybory. Projekt „Młodzi mają głos” sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033.

Lubelska Liga Gier Miejskich, które pan reprezentuje, ma spore doświadczenie w tej kwestii.

Działamy już od ponad trzech lat. Nasza działalność skupia się na aktywizacji młodzieży, organizowaniu festynów oraz warsztatów. Prowadzimy też edukację ekologiczną w szkołach podstawowych. Jest to szczególnie ważne, ponieważ ekologia jest kluczowa dla naszej planety Ziemi.