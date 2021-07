Moda męska – eleganckie chinosy

Stworzenie własnego stylu to praca wymagająca czasu i zaangażowania. Warto więc zacząć od bardzo podstawowych dodatków w neutralnych kolorach, aby stopniowo uzupełniać swoją szafę o odpowiednie modele i odcienie, w którym mężczyzna będzie czuł się pewnie. Podstawową bazą garderoby męskiej są bez wątpienia spodnie. Zakładane są codziennie, dlatego Panowie muszą bardzo uważać, aby wybierać wyłącznie wygodne w użytkowaniu modele.

Bardzo ważne jest, by spodnie były uszyte z naturalnych materiałów, które przedłużą ich żywotność oraz zagwarantują wysoką jakość, niezależnie od częstotliwości prania czy prasowania. Istotną cechą spodni jest także kolor i gładki materiał. Najlepiej wybierać odcienie, które bez problemu dopasują się do każdej stylizacji, niezależnie od okazji. Doskonałym tego przykładem są chinosy - model spodni męskich, który liczy już sobie ponad 100 lat. Pierwsze warianty tego modelu powstały w Indiach na potrzeby stacjonujących tam wtedy żołnierzy. Wzrost ich popularności nastąpił w latach pięćdziesiątych, kiedy Amerykanie wprowadzili je do codziennego kanonu mody. Są to niezwykle uniwersalne i wygodne spodnie, uszyte w klasycznym kroju ze zwężającą się proporcjonalnie do dołu nogawką. Dzięki tej technice bardzo dobrze dopasowują się do męskiej sylwetki, optycznie wydłużając i wyszczuplając nogi, jednocześnie nie utrudniając swobody ruchów.

Występują tutaj dwie klasyczne kieszenie boczne oraz tylne, w których można umieścić portfel lub telefon. Spodnie są w bardzo prostym stylu, nie występują na nich żadne przetarcia, mocno zaznaczone szwy czy inne zdobienia. Jest to rewelacyjna baza wyjściowa wielu stylizacji - chinosy to spodnie w tak zwanym stylu "casual", bardzo plastyczne i łatwe w noszeniu, niezależnie od okazji. W ciągu dnia są pewną, wygodną propozycją do biura lub na uczelnię - można łączyć je ze swobodną koszulką polo lub dżinsową kurtką. Wieczorem lub na specjalne okazję, wystarczy zmienić kurtkę na marynarkę, a t-shirt na koszulę i dołożyć eleganckie, wyjściowe buty. Możliwość swobodnego zmieniania charakteru spodni, zachowując przy tym 100% wygody i komfortu sprawiły, że model chino cieszy się stale rosnącą popularnością.

Spodnie męskie to doskonały wybór do stworzenia porządnej i trwałej garderoby. Blisko pięćdziesiąt modeli zostało wykonanych z dobrej gatunkowo bawełny z dodatkiem elastanu. Połączenie to jest najlepszym rozwiązaniem, dzięki któremu spodnie nie tracą swojego kształtu ani koloru, zapewniając ciągły komfort noszenia. Dostępna jest bardzo duża ilość kolorów do wyboru zaczynając od czerni i beży, poprzez ciekawe granaty i uniwersalne szarości. Są dostępne w wielu rozmiarach, umożliwiając tym samym skorzystanie z oferty Panom niezależnie od wzrostu czy wagi - dostępne są również spodnie dedykowane Panom noszącym duże rozmiary. Rozporek jest klasycznie zasuwany na zamek, a wykończenie kieszeni bardzo solidnie, tak samo jak wybrane, wysoko jakościowe guziki.

Model chino to zdecydowanie najczęściej padający wybór w modzie męskiej. Jest to wręcz bestsellerowy krój, po który sięgają Panowie niezależnie od stylu, wieku czy posiadanego budżetu. Prezentowane w sklepie Merits spodnie chino są wyjątkowo atrakcyjne cenowo, co umożliwi uzupełnienie garderoby o kilka ciekawych modeli.