Modne buty damskie w sezonie jesień-zima 2021

Militarne workery damskie

W sezonie jesień-zima 2021 zyskują na popularności ciężkie botki oraz wysokie kozaki na grubej podeszwie. Stylizowane są na militarne workery, utrzymane w stylistyce lat 80. przypominają punkowe ciężkie buty. Początkowo były one obuwiem roboczym, używanym na placach budowy, czy w fabrykach, jednak projektanci pokochali ich niezwykły kształt i funkcjonalność, przez co obecne są na wszystkich największych światowych wybiegach. Takie obuwie widzieliśmy w sklepach już od kilku sezonów, ale w tym jest prawdziwym hitem. Jest bardzo wygodne i praktyczne, a jednocześnie pasuje do wielu stylizacji. Każda modomaniaczka powinna mieć przynajmniej jedną parę w swojej szafie. Wysoka cholewka i gruba podeszwa zapewniają nam komfortowe użytkowanie. Jednocześnie sprawdzą się do wielu jesiennych i zimowych stylizacji — możemy nosić je zarówno do sukienek jak i jeansów. Stylizowane razem z czarną ramoneską nadadzą nam nieco punkowego charakteru. Znajdziemy je w różnych fasonach i kolorach, np. na stronie https://www.renee.pl/workery-militarne-damskie.

Botki

Jak co roku modne będą również różnego rodzaju botki. W tym sezonie szczególnie zyskały na popularności wszelkie eleganckie modele. Jest spowodowane naszym długim oczekiwaniem na swobodne wyjścia z domu, spowodowanym przez pandemie i wszechobecny home office. Możemy postawić zarówno na modele na niskiej szpilce, wysokiej cholewce, słupkowym obcasie lub całkowicie płaskiej podeszwie. Botki są tak uniwersalne, że możemy je nosić praktycznie na każdą okazję i do każdej stylizacji. Sprawdzą się zarówno zestawione z sukienkami lub spódnicami, czy jeansami w stylu slim, a także cygaretkami połączonymi z białą koszulę. To ostatnie zestawienie to nieśmiertelna klasyka, która nigdy nie wyjdzie z mody.

Kowbojki

Kowbojki to prawdziwy hit sezonu jesień-zima 2021. Znajdziemy je zarówno w klasycznych kolorach jak i utrzymanych w klimacie etno. Osoby, które do tej pory nie miały takiego obuwia w swojej szafie, powinny natychmiast nadrobić te zaległości i jeżeli nie mają odwagi kupować bardziej ekstrawaganckich fasonów, mogą zdecydować się na czarne lub brązowe klasyczne kowbojki, które będą im służyły przez długie lata. Możemy je nosić zestawione zarówno ze spódnicami jak i sukienkami. Ciekawym połączeniem będzie wybór delikatnej plisowanej lub tiulowej spódnicy, lub sukienki połączonej z takim obuwiem. Można je łączyć również ze spodniami. Zestawione z cygaretkami i niebanalną marynarką tworzą ciekawe kontrastowe zestawienie.