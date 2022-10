Moje dziecko idzie do żłobka .

Dobry żłobek to dobra decyzja.

Od niedawna na lubelskich Czubach pojawił się żłobek „Star Kids”. Powstał z myślą o stworzeniu miejsca, w którym każde dziecko zostanie obdarzone ciepłem i akceptacją, gdzie będzie traktowane indywidualnie, z szacunkiem oraz troską. Nasz żłobek to miejsce, w którym również rodzic poczuje się komfortowo, w pełni wysłuchany i spokojny, otrzymując z naszej strony wsparcie i zaangażowanie. Stawiamy na współpracę, zaufanie i budowanie pozytywnych relacji. Co nas wyróżnia na tle innych placówek? Powierzone nam dzieci mogą w pełni korzystać z uroków zabawy, a ich rodzice nie muszą zamartwiać się czy wszystko jest w porządku. Żłobek posiada własny odizolowany od ciągów komunikacyjnych oraz ruchu ulicznego plac zabaw, na który można się dostać wyłącznie poprzez nasz lokal. W tym zacisznym miejscu dzieci spędzają każdą wolną chwilę czasu, tak aby jak najdłużej pozostawać na świeżym powietrzu. Dbałość o bezpieczeństwo, w naszym rozumieniu, to także dbałość o zdrowie najmłodszych. Do żłobka przyjmowane są dzieci już od ukończenia dwudziestego tygodnia życia, co wymaga szczególnej uwagi w zakresie czystości i higieny. Zaprojektowany na nasze indywidualne potrzeby system wentylacji powietrza został wyposażony w lampy UV, które ograniczają namnażanie się bakterii, wirusów, roztoczy i grzybów. Regularnie, w soboty, przeprowadzamy także ozonowanie wszystkich pomieszczeń, co zwiększa bezpieczeństwo zdrowotne. Staramy się, aby nasz żłobek był przyjaznym miejscem dla dzieci i ich rodziców także i pod innymi względami. Na wysokim miejscu stawiamy zapewnienie domowej atmosfery, tak aby miejsce stało się takim, w którym dziecko mile spędzi czas na zabawie i nauce wraz z rówieśnikami. Każde dziecko ma inne potrzeby, inny temperament, charakter. Wiemy o tym i dlatego dopasowujemy naszą ofertę do potrzeb dzieci. Staramy się wprowadzać zajęcia, które spełniają potrzeby naszych podopiecznych, ale również wymagania rodziców. W żłobku prowadzone są różnorodne zajęcia dodatkowe: zajęcia muzyczne, dogoterapia, język angielski, zabawy muzyczno-ruchowe, bajkoterapia, zajęcia sensoryczne, sensoplastyczne, logopedyczne, plastyczne i wiele innych. Wypełniony działaniem dzień pozwala pozytywnie wykorzystywać nagromadzoną energię ruchową i emocjonalną, jednocześnie nie przekraczając możliwości i potrzeb dzieci. Różnorodność zajęć umożliwia rozwój w sferze intelektualnej społecznej i emocjonalnej. Sporo uwagi poświęcamy racjonalnemu odżywianiu dzieci oraz kształtowaniu u nich prawidłowych nawyków żywieniowych. Proponujemy dzieciom smaczne i zdrowe jedzenie przygotowywane przez firmę cateringową specjalizującą się w dostarczaniu posiłków do żłobków i przedszkoli.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieci oraz komfortu rodziców żłobek jest monitorowany.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty opieki.

Żłobek mieści się przy ulicy Matki Teresy z Kalkuty 18/1, 20-538 Lublin

Strona: https://starkids.lublin.pl

Facebook: https://www.facebook.com/zlobekstarkids/

Adres mail: dyrektor.mtk@gmail.com

Tel.: 510-583-133

Godziny otwarcia 7:00-17:00 od poniedziałku do piątku.