Monitoring GPS dla flot samochodowych, maszyn i pracowników mobilnych w firmie.

Czego możesz się dowiedzieć dzięki systemowi monitorowania pojazdów w twojej firmie?

Monitoring GPS to system kontrolny oparty o globalny system nawigacji satelitarnej. Początkowo stworzono go jedynie na potrzeby Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych. Obecnie jest powszechnie wykorzystywany do wyznaczania wygodnych tras przejazdów. Jednak możliwości oferowane przez system są daleko większe i od wielu lat usprawniają pracę gigantów branży transportowej na całym świecie. Kadra menadżerska skupiona wokół logistyki uzyskuje dzięki niemu szczegółowe raporty dotyczące miejsca, w którym znajdują się poszczególne pojazdy i eksploatacji każdego z nich. W ten sposób uniezależniają oni przepływ informacji od czynnika ludzkiego i mogą na bieżąco obserwować realizację zadań przez osoby zatrudnione w firmie. To nie wszystko. Monitoring pojazdów GPS umożliwia także zdalne unieruchomienie pojazdu, co zabezpiecza przedsiębiorstwo transportowe przed kradzieżą. Jazda bez autoryzacji którymkolwiek z pojazdów wchodzących w skład floty jest fizycznie niemożliwa. Ograniczenie ryzyka i cenna wiedza pozwalająca wprowadzić usprawnienia w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa i stylu jazdy poszczególnych kierowców przekładają się na zwiększenie zysków w krótkim czasie po wdrożeniu systemu monitoringu GPS. Dzięki temu cieszy się on dużym powodzeniem wśród poważnie myślących o rozwoju swojej firmy biznesmenów.

Monitoring samochodu to szczegółowe informacje o zużyciu paliwa, a także czasie i sposobie wykorzystania twojej floty.

Ułatwienia płynące z wprowadzenia monitoringu pojazdów widać także wyraźnie, jeśli weźmiemy pod uwagę konieczność funkcjonowania firmy transportowej zgodnie z obowiązującym prawem pracy. Dzięki systemowi GPS, monitoring potrafi udzielić nam informacji na temat tego, czy nasze pojazdy w danym momencie są wykorzystywane w celach prywatnych, czy służbowych. W ten sposób zyskujemy możliwość prowadzenia prawidłowej ewidencji czasu pracy poszczególnych pracowników. System wskaże nam także, ile godzin może przepracować dana osoba w określonym przedziale czasowym, dzięki czemu sprawnie zaplanujemy przejazdy, w których może brać udział. Optymalnie skonstruowany grafik umożliwia realizację poszczególnych zadań przy użyciu minimalnych środków, co jest kolejnym sposobem na firmowe oszczędności.

Dostęp do lokalizacji GPS to sprawna komunikacja z pracownikami i klientami, dzięki czemu budujesz swój wizerunek profesjonalisty.

W branży transportowej można dysponować nowoczesną flotą i zatrudniać świetnych kierowców, jednak o naszych zyskach decyduje w dużej mierze renoma, jaką zdobyliśmy. Ta z kolei zależy od sposobu zarządzania i jego skuteczności. Im lepsza komunikacja w firmie, tym lepsze efekty jesteśmy w stanie osiągnąć. Nowoczesne systemy do monitoringu GPS służą nie tylko do zbierania informacji. Wbudowano w nie sprawny moduł komunikacyjny, umożliwiający swobodny przepływ powiadomień pomiędzy kierowcami a działem obsługi klienta i kadrą zarządzającą. W ten sposób monitoring GPS pojazdów przekształcono we wszechstronną platformę, która pozwala udzielać kontrahentom rzetelnych wiadomości na temat miejsca przebywania załadunku i ewentualnych opóźnień, jakie mogą się pojawić w dotarciu do celu z powodu trudnych do przewidzenia zdarzeń.

Inwestując w system monitoringu GPS pokazujesz się jako profesjonalista, który ma pełną kontrolę nad prowadzoną firmą i zyskujesz zaufanie, które zaprocentuje w przyszłości.