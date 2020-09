Strefa dealerów i niezwykłe pojazdy

Moto Session to przede wszystkim wystawy samochodów i motocykli. Ponad dziesięć tysięcy metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej, kilkudziesięciu wystawców, prezentujących niezwykłe samochody. Na terenie lubelskiej hali targowej zaparkują auta prezentowane przez dealerów znanych i popularnych marek. Nie zabraknie również pojazdów hybrydowych

i elektrycznych. Zwiedzający będą mogli podziwiać m.in. takie modele jak: Aston Marin Vanquish, Nissan GTR , Dodge Viper SRT Limited Edition, unikatowe amcary i wiele innych.

Fani wyścigów zobaczą z bliska bolid wyścigowy klasy Formula Student, zbudowany przez studentów Politechniki Rzeszowskiej z zespołu PRz Racing Team, startujący

w interdyscyplinarnych zawodach inżynieryjnych Formula Student. Na stoisku zespołu będzie okazja do porozmawiania z inżynierami młodego pokolenia. Członkowie zespołu z chęcią opowiedzą o procesie powstawania bolidu oraz o zasadach prestiżowych zawodów Formuły Student i uczestnictwie w nich.

Na Moto Session zaparkuje także statek powietrzny, czyli innowacyjny i zaawansowany technologicznie 2-osobowy wiatrakowiec z ustawieniem siedzeń side-by-side. Jego w pełni zamknięte, przestronne wnętrze wyposażone jest w awionikę najwyższej klasy, która obejmuje przeszkloną kabinę, nawigację GPS oraz wiele innych urządzeń poprawiających jakość lotu. Dzięki dobrej stateczności i braku drgań w pełni można cieszyć się widokami z kabiny pilota. Dodatkowym atutem prezentowanego modelu będzie silnik na wtrysku o mocy 140 KM nowej generacji RSTI.

Co się dzieje z samochodem podczas wypadku? Sprawdź w bezpiecznych warunkach na Moto Session 2020. Bezpieczeństwo na drodze to podstawa, dlatego podczas targów będą dostępne takie urządzenia jak: symulator dachowania, symulator wystrzału poduszki powietrznej oraz alkogogle, na których uczestnicy w bezpiecznych warunkach będą mogli się przekonać jakie siły oddziałują na samochód i kierowcę podczas wypadku.

Freestyle motocross, stunt & drift show

Ekstremalne pokazy są nieodłącznym elementem Moto Session - ryk silników, pisk opon, jedyne w swoim rodzaju stunt&drift show oraz salta w powietrzu, a więc wszystko to, co wzbudza niezapomniane motoryzacyjne emocje. Drifting to niezwykle widowiskowy sport motorowy, który cieszy się olbrzymią popularnością na całym świecie. W świat niecodziennej jazdy samochodem widzów zabierze ekipa Zala Drift. Chłopaki będą wprowadzać samochody w kontrolowane poślizgi, by po chwili równie efektownie wyprowadzić je na prostą. O tej dyscyplinie mówi się, że to „jazda figurowa samochodem”. A żeby było ciekawiej dołączy do nich zespół Level Hard z imponującym pokazem stuntu motocyklowego! Będą premierowe motocykle i dym w powietrzu, a wszystko to pod hasłem „Ride Hard or Go Home!”. Tego absolutnie nie można przegapić!

Autodetailing, car audio i tuning

Chcesz zobaczyć z bliska, jak pracują profesjonaliści z branży detailingu? Jak w ciągu kilku godzin zwykły samochód zamienia się w prawdziwy diament? W specjalnej strefie detailingu czekać na Ciebie będą najlepsi specjaliści z tej dziedziny. Swoją ofertę zaprezentują najwięksi producenci chemii, sprzętu, padów polerskich, kosmetyków oraz wszystkiego, co wpływa na spektakularny efekt wykonanej usługi. Oprócz tego będzie można zobaczyć profesjonalistów w akcji podczas specjalnych pokazów. Nie zabraknie również niezapomnianych wrażeń wizualnych i dźwiękowych, najnowszych trendów w stylistycznych modyfikacjach samochodów, niewiarygodnie mocnych silników, setek decybeli – czyli car audio & tuning.

Klasyki światowej motoryzacji



Moto Session 2020 to także święto dla pasjonatów klasyków. Jedna z hal będzie wypełniona zabytkowymi autami z różnych lat. Takie samochody można teraz zobaczyć już tylko w filmach i… na Moto Session. To wyjątkowa okazja do zobaczenia jak zmieniła się branża motoryzacyjna i podziwiania pierwszych samochodów. W niepowtarzalny klimat retro wprowadzi zwiedzających także muzyka z urządzeń grających, o których dzisiaj mało kto pamięta. To będzie prawdziwa motoryzacyjna podróż w czasie.

Oddaj krew na Moto Session

Jesteś dawcą krwi albo chciałbyś nim zostać? Jeśli tak, to mamy dla Ciebie dobrą wiadomość - będzie można to zrobić podczas Moto Session 2020 dzięki obecności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Dlaczego warto? Krew jest bezcennym i niezastąpionym lekiem, którego nie można wyprodukować, a jego jedynym źródłem jest człowiek. Ratuje życie, a bez niej niemożliwe jest przeprowadzenie wielu operacji i zabiegów. Podczas akcji będzie również możliwość wpisania się do Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku.

Akcja poboru krwi odbędzie się na terenie Targów Lublin 26 i 27 września w godzinach od 10.00 do 14.00.

Moto Session

26 – 27 września 2020 | Sobota: godz. 10:00-17:00 | Niedziela: godz. 10:00-17:00

Targi Lublin S.A., ul. Dworcowa 11

Wstęp: Bilety do nabycia w sprzedaży online.

Więcej o Moto Session:

https://motosession.pl/

BILETY:

https://tobilet.pl/moto-session.html