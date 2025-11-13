Myślisz o pracy trenera personalnego? Poznaj możliwości tego zawodu

Elastyczność i niezależność

Jako trener personalny możesz pracować w klubie fitness lub prowadzić własną działalność. Praca na siłowni daje poczucie stabilności, dostęp do profesjonalnego sprzętu i stały napływ klientów. Własna działalność to z kolei większa swoboda – sam ustalasz grafik, miejsce pracy i stawki, choć wymaga to też inicjatywy i umiejętności budowania swojej marki.

Treningi możesz prowadzić niemal wszędzie – na siłowni, w plenerze, w domu klienta, a nawet online. W ostatnich latach coraz większą popularność zyskały właśnie treningi zdalne, które pozwalają dotrzeć do osób z różnych miast, a nawet krajów, i są równie skuteczne jak zajęcia stacjonarne.

Kurs Trenera Personalnego – jak zdobyć kwalifikacje

Polska Akademia Kultury i Sportu prowadzi Kurs Trenera Personalnego, który kompleksowo przygotowuje do pracy z różnymi grupami klientów. Program obejmuje podstawy anatomii, biomechaniki i fizjologii człowieka, fizjologię wysiłku fizycznego oraz zasady żywienia i dietetyki w sporcie.

Poznasz także szczegółowo rolę trenera personalnego, zasady współpracy z klientem, profilaktykę kontuzji oraz metody treningowe dla różnych grup. Nauczysz się prowadzić treningi ze sprzętem i bez sprzętu, planować trening funkcjonalny czy stretching.

Po ukończeniu szkolenia otrzymasz dokumentację zgodną z wymogami MEiN.