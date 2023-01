Myśliwska 24 – kup mieszkanie i zyskaj wykończenie pod klucz w cenie!

Jakie jeszcze inwestycje w swojej ofercie ma marka Budros?

Bardzo ciekawą inwestycją są Nowe Kowale Plus, które są umiejscowione w południowej okolicy Gdańska, na Kowalach w gminie Kolbudy. Jest to idealna lokalizacja, która jest kameralna i niezwykle malownicza, a jednocześnie posiada bardzo dobry dojazd do centrum Gdańska, jak i do obwodnicy, która jest na wyciągnięcie ręki dla wszystkich osób mieszkających właśnie w tej inwestycji. Nowe Kowale Plus to także wysokiej klasy wykończenie, dopracowane w każdym detalu i zrealizowane przy użyciu najwyższej jakości materiałów.

Na koniec pamiętajmy. Promocja na wykończenie mieszkania pod klucz w inwestycji Myśliwska 24jest ograniczona czasowo, dlatego warto się śpieszyć, aby zarezerwować atrakcyjny dla siebie lokal mieszkalny. Gorąco polecamy tę ofertę!