Na co można przeznaczyć grant z Cyberbezpiecznego Samorządu?

Od 19 lipca do 13 października 2023 roku Jednostki Samorządu Terytorialnego w Polsce mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu Cyberbezpieczny Samorząd. Jest on realizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz Państwowy Instytut Badawczy NASK. Sprawdź, na czym polega program, jakie są jego główne cele oraz na co można przeznaczyć otrzymane środki.

