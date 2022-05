Na co zwracać uwagę przy wyborze ubranek dla niemowląt?

Rozmiar ubrania dla niemowląt

Większość noworodków potrzebuje na start ubranek w rozmiarze 56 lub 62. Ponieważ rodzice nigdy nie mają pewności, jak duże będzie ich maleństwo, powinni przygotować ubranka w tych dwóch rozmiarach, nie przesadzając przy tym z ich ilością. Kilka (5, 6) koszulek, bodów czy pajacy zdecydowanie wystarczy na pierwsze tygodnie życia maluszka. Później, na etapie rozszerzania diety i coraz większej samodzielności, kiedy dziecko bardziej się brudzi, garderoba powinna być obszerniejsza. Warto pamiętać, że rozmiarówka dziecięca powiększa się co 6 cm, mamy więc rozmiary: 56, 62, 68, 74, 80, 86, 92, itd. Rozmiary typu 56/62 wskazują na rozciągliwość materiału i posłużą dziecku przez nieco dłuższy okres.

Materiał z którego są wykonane ubranka

Materiał ubranek niemowlęcych to kluczowa kwestia. Te elementy garderoby, które mają bezpośredni kontakt ze skórą dziecka - koszulka, body, skarpetki, rajstopki - muszą odznaczać się wyjątkową miękkością i delikatnością. Skóra niemowląt jest niezwykle podatna na podrażnienia i reakcje alergiczne, dlatego najlepszym materiałem na odzież dla najmłodszych jest bawełna opatrzona certyfikatem Oeko-Tex standard 100. Świadczy on o pełnym bezpieczeństwie tkaniny w kontakcie ze skórą niemowląt i małych dzieci. Poza tym, same włókna bawełniane odznaczają się nie tylko miękkością czy gładkością, ale także właściwościami hipoalergicznymi i higroskopijnymi. Odprowadzają wilgoć z powierzchni skóry gwarantując dziecku pełen komfort. Są też przewiewne, dlatego pozwalają skórze oddychać. Dla niemowląt warto wybierać więc odzież zawierającą w składzie materiałowym jak najwięcej bawełny. Wyjątkiem będą ubrania, które powinny być elastyczne, aby nie krępowały ruchów i łatwiej się zakładały. Będą to przede wszystkim komplety dresowe z dodatkiem lycry czy elastanu. Niewielki dodatek sztucznych włókien nie ma złego wpływu na pozytywne właściwości naturalnej bawełny - wręcz przeciwnie dodaje jej sprężystości.