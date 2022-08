Przewiewna pościel bawełniana – idealne rozwiązanie na lato i zimę!

Pościel bawełniana uchodzi za jedno z najlepszych rozwiązań do sypialni. Nie bez powodu, o jej popularności zadecydowały przewiewność i higroskopijność. Pościel z bawełny jest wykonana z naturalnych włókien roślinnych, przez co zapewnia prawidłową cyrkulację powietrza. Ciało nie przegrzewa się w niej nawet w trakcie upalnego lata. Ponadto pościel bawełniana doskonale chłonie wilgoć, przez co nie musimy obawiać się, iż na prześcieradle czy poduszce powstaną nieestetyczne, mokre plamy. Pomimo iż jest stosunkowo lekka i delikatna, sprawdzi się także zimą. Swój uniwersalny charakter, niezależny od pory roku, zawdzięcza ona przewiewności i higroskopijności, o których wspominaliśmy powyżej.

Pościel z bawełny – rozwiązanie w stylu eko

Żyjemy w czasach, gdy coraz większą wagę przywiązuje się do ekologicznych rozwiązań. Zdajemy sobie sprawę, że stanowimy część ekosystemu, dlatego też powinniśmy w miarę możliwości stawiać na materiały naturalne, unikając syntetycznych. Te pierwsze bowiem w stosunkowo krótkim czasie ulegają biodegradacji, przez co latami nie zalegają na wysypisku śmieci. Natomiast włókna syntetyczne rozkładają się co najmniej kilkadziesiąt lat, przez co stanowią odpad trudny do zagospodarowania. Wybierając pościel z bawełny, zyskujesz produkt przyjazny dla skóry, który nie stanowi obciążenia dla środowiska naturalnego.

Zalety pościeli bawełnianej – możliwość prania w wysokich temperaturach

Zalety pościeli bawełnianej obejmują też aspekt higieniczny. Można ją bardzo łatwo utrzymać w czystości i pozbyć się z niej roztoczy kurzu domowego. W odchodach tych małych pajęczaków można znaleźć silnie alergizujące białka. Osoby uczulone z pewnością docenią fakt, iż pościel z bawełny może być prana w temperaturze 90 stopni Celsjusza, co całkowicie eliminuje roztocza kurzu domowego.

Szczegółowy skład pościeli ma znaczenie!

Na co zwrócić uwagę przy wyborze pościeli z bawełny? Niewątpliwie należy zapoznać się z jej składem. Często słyszymy, że ktoś oferuje pościel bawełnianą, po czym okazuje się, że naturalne włókna roślinne stanowią 60%, a pozostałe 40% to poliester, który utrudnia cyrkulację powietrza. W ten sposób producenci obniżają koszty produkcji, materiały z dużą domieszką syntetyków są tańsze. Pościel z bawełny Szpulka stanowi niewątpliwie rozwiązanie godne uwagi. W ofercie wspomnianego producenta znajdziecie polskie wyroby tekstylne, które mogą pochwalić się dobrym składem i ciekawym designem.

Wysoka wrażliwość sensoryczna – jaka pościel będzie najlepsza?

Masz wrażliwą skórę i wysoko wrażliwy układ nerwowy? Zapewne nie raz wybór pościeli czy ubrań nastręczał ci sporo trudności. Zanim dokonasz zakupu, zwracasz uwagę na cechy fizyczne materiału. Jego miękkość odgrywa tutaj kluczową rolę. Pościel bawełniana może być miękka i przyjemna w dotyku, ale też twarda i szorstka. Jako osoba wysoko wrażliwa musisz unikać tej drugiej. Po czym rozpoznać przyjazną dla skóry pościel z bawełny? Należy zwrócić uwagę na jej gramaturę. Ta powinna przyjmować wartości pośrednie.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze pościeli z bawełny? Gramatura ma znaczenie!

Powróćmy na chwilę do gramatury bawełny, o której pobieżnie wspomnieliśmy w poprzednim akapicie. Pod tym terminem kryje się masa, jaka przypada na metr kwadratowy tkaniny. Na wartość gramatury wpływa m.in. gęstość włókien wykorzystanych w jej splocie. Najgrubsze i najbardziej wytrzymałe materiały to te, które mogą pochwalić się wysoką wartością gramatury. W przypadku pościeli bawełnianej należy jednak zastosować zasadę złotego środka. Zbyt niska gramatura zapewni nam miękkość, ale też przyczyni się do szybkiego uszkodzenia mechanicznego tkaniny, co wymusi na nas dodatkowe wydatki. Z kolei pościel bawełniana o wysokiej gramaturze jest wprawdzie wytrzymała, ale też nieprzyjemnie sztywna i twarda. Wiele osób może w jej przypadku skarżyć się na dyskomfort podczas wypoczynku. Niska jakość snu z kolei powoduje rozdrażnienie i problemy z koncentracją. Aby uniknąć tych niedogodności, warto postawić na pościel z bawełny o pośredniej gramaturze.

Czym kierować się przy wyborze pościeli? Postaw na produkty polskich firm!

Znalezienie pościeli bawełnianej, która charakteryzuje się wysoką jakością, stanowi nie lada wyzwanie. Jednak, gdy już takowa zostanie przez nas namierzona, warto zwrócić uwagę na to, gdzie została wyprodukowana. Kupując polską pościel z bawełny, nie tylko zyskujesz wysoki komfort snu, ale też zapewniasz miejsca pracy swoim rodakom i pośrednio przyczyniasz się do wzrostu PKB. Ponadto rodzimi producenci, vide https://posciel-szpulka.pl, stawiają na wyroby wysokiej jakości, które mogą pochwalić się ciekawym designem.

Rozmiar pościeli bawełnianej ma znaczenie!

Nawet najpiękniejsza pościel traci swój urok, gdy jej rozmiar znacznie odbiega od wymiarów poduszek czy kołdry. Za mała nie pomieści wymienionych elementów. Zbyt duża sprawi, że poduszka czy kołdra będą przemieszczać się w poszewce, wywołując irytację i tym samym podnosząc poziom hormonów stresu, które utrudniają zasypianie. W związku z tym dokładnie zmierz poduszki i kołdrę, aby uniknąć dyskomfortu. Może się okazać, że pościel sprzedawana w zestawach pasuje tylko na jeden z elementów – poduszkę lub kołdrę. To znacznie utrudnia zadanie. W takiej sytuacji warto poszukać sklepu, który osobno sprzedaje poszewki na kołdrę, a osobno na poduszki. Oba elementy powinny pasować do siebie pod względem kolorów i wzornictwa.

Jaki kolor pościeli bawełnianej?

Na rynku możemy znaleźć pościel w różnych ciekawych odcieniach. Bogatą ofertę posiada sklep internetowy posciel-szpulka.pl. Do wnętrz w stylu skandynawskim polecamy jasne, stonowane odcienie bieli, beżu, szarości i brązu. Natomiast sypialnia w stylu nowoczesnym wygląda ciekawie, gdy przełamiemy ją kolorem, np. uspokajającą zielenią, która ułatwia zasypianie. Do pastelowego wystroju doskonale pasują lekko rozmyte odcienie różu, błękitu, zieleni czy żółci.

Print na pościeli z bawełny – jaki wybrać?

Pościel może być całkowicie gładka lub wzorzysta. Tutaj dokonując wyboru, należy uwzględnić własne preferencje estetyczne oraz aranżację sypialni. Jeśli jej wystrój jest prosty, to print na pościeli nie stanowi problemu. Gdy natomiast posiadasz już wyraziste elementy dekoracyjne, lepiej postawić na gładkie poszewki i prześcieradło. Do wyboru mamy motywy kwiatowe, geometryczne, zwierzęce i roślinne. Z kolei z myślą o dzieciach przygotowano pościel z bohaterami ulubionych bajek maluchów.