Na co zwrócić uwagę wybierając hulajnogi wyczynowe?

Rozmiar hulajnogi

Aby zabawa na hulajnodze sprawiała przyjemność i była bezpieczna, znaczenie ma tu dobranie jej do wzrostu. Rozmiar wyczynowych modeli z reguły waha się między 70 a 90 centymetrów. Jak dobrać hulajnogę do wzrostu? Jej kierownica powinna sięgać ci mniej więcej do bioder.

Pamiętaj również o tym, że wyczynowe modele z zasady są nieco mniejsze od tych rekreacyjnych. Wszystko po to, by były bardziej mobilne i łatwiej było podciągnąć je w czasie skoków czy innych ewolucji.

System kompresji

Hulajnogi wyczynowe najczęściej wyposażone są w jeden z dwóch systemów kompresji. Pierwszy z nich, podstawowy, to HIC — dzięki niemu hulajnoga jest lekka, a jednocześnie jazda na niej dostarcza wiele przyjemności.

Drugi system to IHC — jest to lżejsza wersja pierwszej opcji. System ten jest częściowo wbudowany w widelec kierownicy, a użytkownicy cenią go przede wszystkim za to, iż umożliwia płynne i dynamiczne wykonywanie ewolucji typu barspin.

Materiał wykonania

Z jednej strony hulajnogi wyczynowe są nieco cięższe od tych rekreacyjnych ze względu np. na dodatkowe elementy wzmacniające konstrukcję sprzętu. Z drugiej zaś tego typu hulajnogi wykonane są m.in. z lekkiego, ale wytrzymałego aluminium. To najlepsze rozwiązanie w kwestii podestów, ponieważ lżejszą hulajnogą lepiej wykonuje się różnego typu ewolucje.

Aby hulajnoga w pełni spełniała swoje zadanie (i była jednocześnie wytrzymała oraz lekka), wybieraj modele, których podest wykonany jest z aluminium, natomiast kierownica ze stali chromowanej lub różnych jej stopów.

Rodzaj kółek

Hulajnoga, na której wykonujesz ewolucje, skaczesz czy jeździsz intensywnie, potrzebuje solidnych kółek. W modelach wyczynowych najlepiej sprawdzą się te z syntetycznego kauczuku. Wykazują one wysoka odporność na ścieranie i są odpowiednio „elastyczne”, amortyzując wstrząsy podczas skoków.

Jeśli chodzi o rozmiar kółek, to należy pamiętać, że mniejsze koła zapewniają lepszą zwinność i dynamikę podczas ewolucji, natomiast większe umożliwiają szybszą jazdę. Koła w hulajnogach wyczynowych najczęściej mają średnicę 100 - 110 mm lub 120-125 mm.

Teraz już wiesz, na co zwrócić uwagę przy zakupie hulajnogi wyczynowej. Znajdź swój model i ciesz się komfortową jazdą nawet na najbardziej wymagającym torze czy skateparku.