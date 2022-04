Na co zwrócić uwagę, wybierając ochraniacze na piszczele MMA?

Ochraniacze na piszczele — czy na pewno są potrzebne?

Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę ze sztukami walki z użyciem nóg, czy jesteś już w zaawansowanej grupie, ochraniacze na piszczele przydadzą ci się na treningu.

Zanim bowiem twoje golenie nabiorą odporności i staną się mniej podatne na kontuzje czy ból, dobra osłona zapewni ci komfortowy udział w sparingach. Ochraniacze zminimalizują ryzyko złamania czy zbicia nogi, które mogłyby wykluczyć cię z treningu nawet na kilka tygodni.

Jakie ochraniacze na piszczele MMA wybrać?

To, co istotne w tej kwestii to rodzaj sztuk walki, jaki uprawiasz. Ponieważ w każdej dyscyplinie nogi używane są z różną częstotliwością oraz intensywnością, powinieneś dobrać je dokładnie pod dany sport.

W MMA ochraniacze nie mogą przeszkadzać w zmianach pozycji, które powinny być płynne. Te sztuki walki bowiem wyróżniają się nagłymi zejściami, unikami, dynamicznym wyprowadzaniem ciosów i często kilkoma różnymi technikami wykończeniowymi.

Na co zatem zwrócić uwagę, wybierając ochraniacze na piszczele do MMA?

Materiał wykonania

W MMA dobrze sprawdzą się nagolenniki w formie skarpety, w którą wkładasz stopę. Zwróć uwagę na to, by wykonane były z elastycznej bawełny. Ułatwi ci to ich nakładanie, a w dodatku bawełna zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza, co zminimalizuje ryzyko przepocenia.

Z przodu ochraniacza niezbędna jest obecność specjalnej wyściółki, która uchroni piszczel przed ciosami. Naturalna skóra lub poliester są dobrym wyborem, kiedy stawiasz na ochraniacze z grubszą wkładką.

Rozmiar

Specjalne ochraniacze na piszczele MMA zaprojektowane są w taki sposób, by jak najlepiej przylegać do nogi użytkownika. W ten sposób ich mobilność ograniczona jest do minimum. Jednak, aby właściwie spełniały swoje zadanie, istotny jest odpowiedni dobór rozmiaru.

Zbyt duże ochraniacze MMA będą stale zsuwać się z nogi, a obszar ze specjalnym zgrubieniem ochraniającym nie będzie znajdował się na właściwym miejscu. Natomiast zbyt małe nagolenniki nie ochronią górnej części goleni.