Na czym opiera się rosnący sukces gier planszowych?

W ciągu ostatnich lat możemy obserwować rosnącą popularność gier planszowych na całym świecie. Rynek o charakterze globalnych stale się powiększa, a jego wartość już teraz można szacować nawet na 10 miliardów dolarów. Dlaczego tak chętnie sięgamy po gry planszowe? Jakie są ich główne zalety?

Rozrywka inna niż wszystkie

W czasach szybkiego rozwoju technologii i sfery internetowej każdy potrzebuje chwili odpoczynku od pędzącego świata. Często wybieramy książki lub bardziej aktywną formę rozrywki, jednak kiedy zależy nam na spędzenie czasu w większym gronie, chętniej sięgamy po gry planszowe. Istnieje wiele kategorii, wśród których każdy znajdzie coś dla siebie. Familijne, przygodowe czy strategiczne – wybór należy do nas. Niezależnie od rodzaju, to świetna okazja do integracji i wspólnej zabawy zarówno z rodziną, przyjaciółmi lub dopiero poznanymi osobami. Gry pozwalają nam bliżej zapoznać się z innymi graczami, gwarantując przy tym masę radości. Planszówkom towarzyszy zawsze wiele rozmów, dlatego warto przeznaczyć w ciągu tygodnia choć godzinę na taką formę rozrywki. Spędzając czas z najbliższymi w ten sposób, wzmocnimy naszą więź i nauczymy się lepiej współpracować.

Wpływ na nasz rozwój

Gry planszowe mają również bezpośredni wpływ na nasz rozwój. Uczymy się lepiej rozwiązywać problemy, ćwiczymy pamięć oraz utrwalamy zdobytą wcześniej wiedzę. Dodatkowo kształtują się nasze zdolności zdrowej rywalizacji, rozwijamy myślenie taktyczne, ale również możemy wiele nauczyć się od innych graczy dzięki komunikatywności i współpracy. Świetnym przykładem gry, która znacząco wpływa na nasz rozwój, są Scrabble. Popularność znanej na całym świecie planszówki nie maleje od wielu lat. Gracze doceniają ją ze względu na prostotę, dzięki której w rozgrywce mogą brać różne osoby praktycznie z każdej kategorii wiekowej. Scrabble łączą przyjemne z pożytecznym, ponieważ wzbogacają nasz zasób słownictwa. Chcąc upewnić się, że wymyślone przez nas wyrazy są dopuszczalne w grze, możemy skorzystać z pomocnej strony internetowej poocoo.pl. Dowiemy się tam również, jakie słowa mogą powstać z wylosowanych literek oraz ile najwięcej punktów jesteśmy w stanie uzyskać. Nauka nowych wyrazów czy utrwalanie zasad ortograficznych to zalety, które docenią nie tylko najmłodsi gracze. Ponadto, tworzenie anagramów pobudza twórczość i pozytywnie wpływa na rozwój wyobraźni. To wygodne rozwiązanie, dzięki któremu spędzimy czas w edukacyjny i kreatywny sposób.

Korzyści zdrowotne

Wspólna gra w planszówki powoduje wiele śmiechu. Wówczas zwiększa się nasz poziom endorfin, co pozytywnie wpływa na rozluźnienie stale spiętych mięśni czy obniżenie ciśnienia krwi. Zapominamy o sprawach życia codziennego, dzięki czemu opuszcza nas stres i choć przez moment odczuwamy ulgę. Co ciekawe, wzmacnia to nasz układ odpornościowy. Ponadto gry planszowe są wykorzystywane podczas zajęć terapeutycznych, z uwagi na to, że poprawiają działanie nerwów i poszczególnych mięśni. Polepszeniu ulegają umiejętności motoryczne, zręczność i myślenie logiczne.