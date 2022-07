Na czym polega ASG? Przedstawiamy najważniejsze informacje

W airsofcie najważniejsze są repliki broni ASG, które bardzo dobrze odwzorowują wygląd swoich palnych pierwowzorów. Wykonuje się je w skali 1:1, a do ich produkcji używa się często nawet takich samych materiałów, z których wykonane są oryginały. Repliki wyglądają dzięki temu bardzo realistycznie, więc sprawdzają się też w rekonstrukcjach historycznych i są kolekcjonowane przez miłośników broni palnej. Od prawdziwej broni odróżniają je mechanizmy wewnętrzne oraz amunicja, którą się w replikach stosuje. Są nią niewielkie, plastikowe lub biodegradowalne kulki. Nie można nimi zrobić nikomu krzywdy. Korzystanie z repliki jest więc całkowicie bezpieczne i dlatego nie wymaga żadnych pozwoleń. Można kupić ją nawet w Internecie, w sklepach takich jak Gunfire.com.

Repliki broni to najważniejsze wyposażenie w airsoftowych strzelankach. Są one prowadzone według różnych scenariuszy, ale cel jest zawsze ten sam – pokonać wroga. Imitują one często działania wojenne lub inne akcje prowadzone przez inne służby mundurowe i specjalne. Możemy więc wcielić się w rolę antyterrorystów, których zadaniem jest odbicie zakładników, albo np. walczyć z Talibami. Takie potyczki organizowane są zazwyczaj w lesie albo w opuszczonych magazynach/fabrykach. Mówimy wtedy o strzelankach CQB, czyli takich, które odbywają się w zamkniętych pomieszczeniach.

Podstawowe i dodatkowe wyposażenie

Airsoft to sport, do którego uprawiania niezbędne jest wyposażenie. Oprócz repliki, potrzebna jest nam też amunicja w postaci kulek oraz okulary ochronne. Certyfikowana ochrona oczu jest obowiązkowa podczas każdej strzelanki i bez odpowiednich okularów nie zostaniemy wpuszczeni na pole gry.

Airsoftowcy korzystają też z wielu dodatkowych akcesoriów, które nie są wprawdzie obowiązkowe, ale gra jest z nimi bardziej komfortowa i można więcej zdziałać na polu walki. To mogą być różne elementy wyposażenia taktycznego, np. kamizelki taktyczne lub plecaki, do których zapakujemy akcesoria. Ochraniacze i rękawice zabezpieczają przez otarciami czy skaleczeniami, a zawieszenia taktyczne, walizki i kabury służą do transportu broni. Akcesoriów, z których możemy skorzystać jest o wiele więcej, a ich wybór zależy od preferencji każdego gracze. W miarę zdobywania doświadczenia, każdy samodzielnie przekonuje się, co jest mu niezbędne, a z czego może zrezygnować.